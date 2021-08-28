Ймовірно, новий аукціон відбудеться в середині осені.

Перенесення аукціону АО "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" дасть змогу провідним світовим компаніям титанової індустрії долучитися до торгів, оскільки відведених законом 2 місяців не вистачило для підготовки усіх необхідних документів. Саме тому, перенесення аукціону - виправдане та необхідне рішення.

Таку думку висловив експерт Микола Давидюк на своїй сторінці у Facebook

"Приватизація має бути розумною. І якщо на аукціон ОГХК можна залучити більше інвесторів - тоді його не просто можна, а й варто перенести.

Ми ж усі прагнемо, щоб в Україну прийшли стратегічні інвестори з числа найбільших гравців галузі. А для подібних корпорацій пройти всі погодження для угоди на кілька сотень мільйонів доларів - це справа не 2 місяців, які передбачені законом", - вважає експерт.

Він додав, що інвесторам необхідно проаналізувати більше 10 тисяч сторінок фінансових, технічних юридичних та інших документів, а також провести власні розрахунки та перевірки. Перенесення аукціону дозволить потенційним покупцям провести необхідну підготовку та долучитися до аукціону.

"Сподіваюсь, ми побачимо високу конкуренцію серед тих, хто ставиться до придбання українського підприємства дуже зважено та з розрахунком на десятки наступних років.

Чекаємо затвердження нової дати. Імовірно, це буде середина осені, тоді якраз залишиться час до кінця року на всі юридичні погодження та нарахування коштів до бюджету", - розповів Давидюк.

Нагадаємо, що АТ "ОГХК" - найбільший виробник титанової продукції в Європі. Стартова ціна на приватизаційному аукціоні складе 3,7 млрд грн, в ході торгів вона може вирости до понад 5 млрд грн.

Автор: Григорій Бондар