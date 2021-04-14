Це п'яте оновлення правління з 2019 року, коли компанією почав керувати ФДМ.

Фонд державного майна оновив на дві третини склад правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії і призначив вісім нових членів правління, залишивши головою держкомпанії Артура Сомова.

Як повідомляє "Мінпром", про це свідчать дані на офіційному сайті ОГХК.

Це п'яте оновлення правління з 2019, коли компанією почав керувати ФДМ.

Крім цього Фонд держмайна за ці два роки розширив склад правління ОГХК майже в два рази: зараз правління ОГХК складається з 11 осіб, а до 2019 було 7.

Головою правління ОГХК ФДМ, попри скандали з постачанням продукції держкомпанії в окупований Росією Крим, залишив Сомова.

З 2019 ЗМІ неодноразово писали про дрібні фірми-прокладки на кшталт Belanto, EPI Group, IMMCO, MCD, Sabia, Керамплюс, які вимивають гроші держпідприємства через подвійне посредничество, контракти за заниженими цінами і відстрочку платежів.

СБУ, Митниця і прокуратура періодично намагаються припинити постачання продукції ОГХК до Криму, але відвантаження тривають.

Посаду першого заступника голови правління цього разу зайняв Владислав Войтенко, донедавна член наглядової ради Одеського припортового заводу, який за підсумками 2020 року збільшив збиток в 16 разів - до 1,2 млрд грн.

Новим членом правління ОГХК став Єгор Перелигін, екс-керівник Альпарі Банку.

У 2018 році він був помічений у скандалі навколо незаконної видачі ліцензії Держгеонадр на видобуток літієвих руд компанії «Петро-Консалтинг» з оточення Ігоря Кононенка, бізнес партнера колишнього президента України Петра Порошенка. Перелигін очолив "Петро-Консалтинг" після того, як Генпрокуратура завела кримінальне провадження щодо чиновників Держгеонадра.

Тоді ж Перелигіну, як керівнику компанії "Петро-Консалтинг", обмежили право здійснювати операції зі спецдозволом на видобуток літієвих руд.

Ще одним членом правління став Олексій Тютюнник, у минулому начальник управління закупівель та тендерних торгів ДП»Артемсіль".

Решта нових членів правління: Віталій Петраш, Євген Прилепко та Олексій Саричев є власниками або керівниками маловідомих на ринку ТОВ І ФОП.

Юридичний напрямок компанії продовжить курирувати член правління Леонід Бортничук, якого призначили ще в 2019.

Зі складу правління ОГХК вибула Тетяна Гогенко, екс-співробітник проросійського трейдера Glencore (відповідала за напрямок продажів продукції), а також Юрій Кияшко (Фінанси компанії) і Андрій Іванченко (виробництво).

Директорів виробничих філій компанії-Вільногірського ГМК і Іршанського ГЗК, - також змінили і знизили до статусу начальників.

Як повідомлялося, ФДМ має намір приватизувати ОГХК в 2021.

При цьому, виробничі показники держкомпанії та фінансові показники за весь 2020 і 1 квартал 2021 не оприлюднюються.

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Автор: Григорій Бондар