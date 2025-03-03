Заплановані на цей рік військові витрати, ймовірно, доведеться збільшити, щоб досягти потрібного рівня фінансування війни.

Інфляція зжирає російській військовий бюджет. Кремлю доведеться витратити більше грошей, аби виконати цільові показники на цей рік, повідомляє британська розвідка.

Британські аналітики зазначають, що фактична інфляція в РФ за підсумками цього року майже напевно перевищить заплановані Центробанком 4%. Стримати інфляцію не вдається навіть рекордно високою ключовою ставкою ЦБ, яка вже зараз складає 21%.

Високі відсоткові ставки за кредитами ускладнюють життя російському бізнесу. Британська розвідка прогнозує зростання кількості банкрутств російських підприємств, що працюють у цивільному секторі. Це ще більше посилить залежність загального стану російської економіки від роботи саме військово-промислового комплексу.

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Ситуація в російській економіці: останні новини

Як писав УНІАН, економіка РФ безпосередньо залежить від війни в Україні. Хоча вторгнення сильно нашкодило російській економіці, зараз єдиним рушієм її зростання залишається ВПК, який працює на продовження бойових дій.

Також ми розповідали, що, попри високі показники загального зростання, частина економіки РФ, не пов'язана з обороною, перебуває в стані стагнації з середини 2023 року. Небезпека полягає в обсязі кредитів, які влили в оборонну промисловість, причому більша їх частина була взята за змінними ставками. Кредитна криза почалася ще в листопаді-грудні. Банки намагаються всіляко приховувати складну ситуацію, непомітно проводячи реструктуризацію безнадійних боргів.

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