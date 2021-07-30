Фонд держмайна планує цього року виставити завод на приватизацію.

Аукціонна комісія з приватизації визначила, що стартова ціна продажу першого Київського машинобудівного заводу (заводу "Більшовик") становить 1,39 млрд грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

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За його словами, саме ця ціна буде запропонована уряду на затвердження разом з приватизаційними Умовами.

"Більшовик" - приклад того, як підприємства через корупцію і неефективне управління повністю занепадають, обростають боргами та стають тягарем для держбюджету. За довгі роки виробництво заводу було знищено, до 80% майна та основних засобів знаходяться в аварійному стані. З 20 цехів використовуються тільки три! Підприємство накопичило понад 500 млн боргів, у тому числі по виплатах заробітної плати. Це означає, що частина колективу працює без зарахування стажу, а значить не може вийти на пенсію", - написав він.

За його словами, приватизація заводу дозволить не тільки зберегти робочі місця, а й модернізувати виробництво на базі заводу в місті Жашків, куди планують перенести виробничі потужності.

Приватизаційні умови передбачають погашення кредиторської заборгованості та боргів із зарплати працівникам і перед бюджетом, а також спрямування інвестицій на ремонт і модернізацію промислового майданчика заводу в місті Жашків у сумі понад 57 млн грн.

"Об'єкт дуже привабливий для інвесторів завдяки своєму унікальному географічному положенню майже в серці столиці. Тому ми розраховуємо на високу конкуренцію і високу ціну продажу на прозорому аукціоні вже в жовтні!",- написав він.

Завод "Більшовик"

Завод заснований в 1882 році підприємцями-чехами Я.Гретером і І. Криванеком під назвою "Київський чавуноливарний і механічний завод". Випускав чавунну арматуру, болти, гайки, ремонтував машини.

У 1888 році був оформлений як акціонерне товариство "Київський машинобудівний завод Гретера, Криванека і К°", яке в 1890 році приступило до будівництва (на тій же території) нового заводу. Став найбільшим машинобудівним підприємством міста. Виробляв обладнання для цукрових заводів, парові котли, насоси тощо.

У 1896 році заводу присуджена золота медаль за парову машину.

У 1919 році після націоналізації завод отримав назву "Перший державний Київський машинобудівний завод", згодом отримав назву ПАТ "Науково-виробниче підприємство „Більшовик“.

10 травня 2018 року змінив назву на АТ "Перший київський машинобудівний завод" (АТ "ПКМЗ").

Що цьому передувало

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації.

30 березня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив проект закону, яким скасовується заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.

4 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала поданий урядом законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

25 лютого 2021 року Верховний суд повернув у державну власність Київський завод "Більшовик".

Перші аукціони з продажу об'єктів великої приватизації в Україні повинні пройти цього літа, про що заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фонд державного майна планує цього року приватизувати «Перший Київський машинобудівний завод» (завод «Більшовик»). Планується, що територія підприємства, а це 35 гектарів, буде використана під забудову.

Автор: Дмитро Шварц