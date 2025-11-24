Смартфон сам знаходить супутниковий сигнал, коли немає наземного покриття.

В Україні запустили тестування новітньої супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти "Київстар" можуть надсилати SMS напряму через супутник навіть за повної відсутності мобільного зв’язку без додаткової оплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив CEO компанії "Київстар" Олександр Комаров.

"В Україні, де блекаути та пошкодження інфраструктури стали частиною реальності, залишатися на зв’язку означає залишатися в безпеці. У критичні моменти важливе кожне повідомлення - воно може бути на вагу життя. У впровадженні технології Starlink Direct to Cell ми починаємо з базового, але життєво необхідного функціоналу - обміну SMS", - зазначив Комаров.

Смартфон абонента автоматично сам буде знаходити супутниковий сигнал, коли немає наземного покриття.

Зазначається, що Україна перша в Європі та одна серед перших у світі впроваджує Starlink Direct to Cell.

За словами CEO компанії "Київстар", наразі технологія доступна на смартфонах із підтримкою 4G на операційній системі Android. Пізніше доступ буде відкрито для користувачів операційної системи iOS.

Крім того, пізніше очікується запуск голосових дзвінків та мобільного інтернету.

Супутниковий звʼязок в смартфоні - головні новини

У липні 2025 року повідомлялося, що Україна стане першою європейською країною, яка запропонує послуги мобільного зв'язку від Starlink. Тоді зазначалося, що обмін повідомленнями буде запущено до кінця поточного року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до інтернету в середині 2026 року.

У серпні в Україні протестували цю супутникову технологію. Starlink Direct to Cell дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS. Таким чином українці зможуть залишатися на зв’язку у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень.

