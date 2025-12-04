Підвищення вартості тарифів зумовлене зростанням вартості ключових ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств.

Мобільний оператор "Київстар" анонсував підвищення низки тарифів уже з 18 грудня та впродовж початку 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року поступово будуть оновлюватися умови деяких тарифів передплати, а починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців - деяких контрактних та бізнес-тарифів", - ідеться в повідомленні.

У компанії відмітили, що разом із оновленими умовами абоненти отримають додаткову можливість без доплати збільшити обсяги визначених послуг у тарифі.

Підвищення вартості тарифів зумовлене зростанням вартості ключових ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години здорожчала на 60%.

"Через часті відключення електроенергії також істотно збільшилася потреба в паливі для генераторів і логістики. У листопаді 2025 року обсяги споживання палива зросли більш ніж у 7,5 разів, порівняно з літнім періодом. Такі витрати критично важливі, аби цілодобово підтримувати стабільність мережі", - зазначили в компанії.

У "Київстар" запевнили, що клієнти будуть завчасно повідомлені про зміну вартості тарифів. Абоненти отримають SMS, а координатори бізнес-клієнтів лист на e-mail із деталями.

При цьому в компанії поки не вказали, які саме тарифи зростуть в ціні. Проте, за даними технічної спільноти ринку телекомунікацій "MZU - Мобільний Зв'язок України", ідеться про пропозиції лінійки LOVE UA:

LOVE UA База подорожчає на 50 грн - з 150 до 200 грн за 4 тижні;

LOVE UA Безлім 2024 зросте на 75 грн - з 225 до 300 грн;

LOVE UA Пісня 2024 на 50 грн - з 250 до 300 грн;

LOVE UA Світло 2024 на 60 грн - з 200 до 260 грн;

LOVE UA Світло 2024 (з суперсилою Економія) на 50 грн - з 150 грн до 200 грн;

LOVE UA Свобода 2024 зросте на на 65 грн - з 125 грн до 190 грн.

УНІАН звернувся до пресслужби "Київстар" із запитом щодо підтвердження конкретних сум та переліку тарифів, які зростуть у ціні. На момент публікації матеріалу відповідь від компанії ще не надійшла.

Мобільний звʼязок в Україні - останні новини

24 листопада в Україні запустили тестування новітньої супутникової технології Starlink Direct to Cell. Таким чином абоненти "Київстар" можуть надсилати SMS напряму через супутник навіть за повної відсутності мобільного зв’язку без додаткової оплати.

25 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює вимоги до якості та швидкості мобільного зв’язку й інтернету. Закон має посилити розвиток зв’язку в селах, а також дозволить залишити національний роумінг і після війни, що вже зараз допомагає абонентам перемикатися між операторами у разі проблем із сигналом.

