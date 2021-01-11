У випадку, якщо китайські регулятори зможуть змусити техно-компанії ділитися даними про споживче кредитування, це означатиме «кінець епохи невтручання».

Китайські регулятори планують підштовхнути найбільші технокомпанії, включаючи Ant Group, Tencent і JD.com, до надання даних про споживчі кредити, щоб запобігти надмірному запозиченню і шахрайство.

Про це повідомляє Reuters.

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Китайські регулятори, в тому числі центральний банк, планують дати вказівку онлайн-платформам передавати свої дані про кредити в деякі загальнонаціональні кредитні агентства.

Відзначається, що агентства, якими керує Народний банк Китаю, будуть більш широко ділитися даними з банками та іншими кредиторами, щоб адекватно оцінювати ризики та запобігати надмірному запозиченню.

У разі реалізації цього плану, ініціатива регуляторів фактично покладе край політиці невтручання уряду в галузь.

Що цьому передувало

Ініціатива влади пов'язана також з тим, що Пекін побоюється слабкого контролю за ризиками в невеликих банках і їх надмірної залежності від таких платформ, як Ant, для пошуку клієнтів.

Компанії Ant і Tencent відмовилися коментувати інформацію агентству. JD.com і Народний банк Китаю не відразу відповіли на запити про коментарі.

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Автор: УНІАН