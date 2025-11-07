Динаміка торгівлі між Пекіном і Москвою слабшає.

Експорт Китаю до Росії в юанях продемонстрував у жовтні найсильніше падіння за останні вісім місяців. На двосторонню торгівлю тисне уповільнення попиту та проблеми, спричинені західними санкціями, пише Reuters.

Зазначається, що поставки до Росії в жовтні впали на 22% порівняно з попереднім роком і склали 60,46 млрд юанів (8,49 млрд доларів). Це вже сьомий місяць падіння поспіль. У вересні скорочення експорту становило 21,2%.

Водночас імпорт із Росії в жовтні зріс на 2,5% порівняно з попереднім роком, але темпи зростання сповільнились у порівнянні з 3,8% у вересні. Загальний обсяг торгівлі між Китаєм і Росією також втрачає темп. Із січня по жовтень він впав на 8,7%, до 1,31 трлн юанів.

За перші десять місяців 2025 року китайський експорт до Росії впав на 11,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Після рекордного 2024 року торговельна динаміка між Пекіном і Москвою слабшає, попри зусилля обох сторін захистити його від зовнішнього тиску. Китай відчуває вплив американських мит і технологічних обмежень, тим часом як Росія стикається з посиленням західних санкцій через війну проти України.

Санкціъ США проти Росії - головні новини

22 жовтня 2025 року США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти РФ. Під американські обмеження потрапили компанії "Лукойл" та "Роснефть".

Після запроваджених санкцій проти російських нафтових гігантів, китайські нафтопереробні заводи почали відмовлятися від російських поставок. За оцінками деяких аналітиків, це може призвести до скорочення експорту нафти з Росії до Китаю на 45% або на 400 тисяч барелів на день.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомляв, що нові санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" можуть зменшити нафтогазові доходи Москви на 5,5 мільярда доларів щомісяця. За його словами, навіть Китай не зможе повністю ігнорувати обмеження.

