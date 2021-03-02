У своєму позові Ньюман, зокрема, звинувачує Amazon в упередженому ставленні до темношкірих співробітників.

Колишня співробітниця компанії Amazon Шарлотта Ньюман подала в суд на компанію, звинувативши її керівництво в расовій дискримінації.

Про це повідомляє Seattle Times.

Читайте такожЗасновник Amazon Безос покине пост гендиректора компаніїУ позові йдеться про те, що керівництво компанії робило спроби сексуального домагання і насильства.

Крім того Ньюман звинувачує Amazon в упередженому ставленні до темношкірих співробітників. Як приклад, вона говорить про те, що їй кілька разів виплачували меншу зарплату ніж її білим колегам.

Також колишня працівниця Amazon зазначила, що керівництво компанії в Сіетлі перешкоджало просуванню темношкірих співробітників по службі.

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Автор: Олена Коваленко