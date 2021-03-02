Колишня співробітниця компанії Amazon Шарлотта Ньюман подала в суд на компанію, звинувативши її керівництво в расовій дискримінації.
Про це повідомляє Seattle Times.
Читайте такожЗасновник Amazon Безос покине пост гендиректора компаніїУ позові йдеться про те, що керівництво компанії робило спроби сексуального домагання і насильства.
Крім того Ньюман звинувачує Amazon в упередженому ставленні до темношкірих співробітників. Як приклад, вона говорить про те, що їй кілька разів виплачували меншу зарплату ніж її білим колегам.
Також колишня працівниця Amazon зазначила, що керівництво компанії в Сіетлі перешкоджало просуванню темношкірих співробітників по службі.
Як росли акції Amazon
- У 2019 році Безос продав акцій на $2,8 млрд, заявивши, що має намір щорічно направляти $1 млрд від продажів акцій для фінансування своєї космічної компанії Blue Origin.
- З початку року акції Amazon зросли на 73%. За даними рейтингу мільярдерів Forbes, на 6 серпня статки Безоса оцінювалися в $189,5 млрд.
- 9 липня 2020 року Мінфін США оштрафував Amazon за порушення санкційних програм, введених Управлінням з контролю над іноземними активами (OFAC).
- 6 серпня 2020 року найбагатша людина у світі, глава Amazon Джефф Безос продав акції компанії на суму, що перевищує $3,1 млрд.
- 18 серпня 2020 року Amazon заявив про збільшення штату на 3,5 тисячі співробітників.
- 26 серпня 2020 засновник Amazon Джефф Безос став першим мільярдером в історії, чиї статки сягнули $200 млрд.
- Станом на 27 жовтня 2020 року стан 10 найбагатших людей світу впало на $17 мільярдів.
- 3 березня 2021 року стало відомо про те, що засновник Amazon Безос залишить посаду гендиректора компанії.
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