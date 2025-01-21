На працевлаштування українці витрачають в середньому 3-6 місяців.

Переважна більшість компаній у 2024 році була зорієнтована на збереженні команди у повному обсязі, про що говорять 68,5% опитаних роботодавців. Проте серед пересічних українців шириться страх залишитися без роботи.

Згідно з переданим УНІАН дослідженням "Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік" компанії GRC.ua, у 2025 році бізнес має плани зберегти команду в повному обсязі (52%) або ж розширити штат співробітників (22%). Проте наразі кожен п’ятий українець (22%) припускає, що його можуть скоротити.

"У 2024 році бізнес продовжив своє відновлення після кризи, спричиненої початком повномасштабної війни. Про продовження роботи у повному обсязі говорять 86% компаній. Це на 6% більше, ніж рік тому. Ще 12% компаній працюють частково, але планують поновити роботу", - йдеться у дослідженні.

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Зазначається, що переважна більшість організацій (88%) у році, що минув, здійснювала набір персоналу. З них 59% компаній наймала працівників на всі напрямки бізнесу. Ця тенденція може зберегтися і у наступному році. Про плани наймати персонал у 2025 році висловились 92% організацій.

Однак співробітники налаштовані не так позитивно. За рік збільшилася кількість тих спеціалістів, хто боїться скорочень у компанії у найближчі півроку. Це озвучив кожен п’ятий фахівець (22%) на противагу минулорічним показникам, коли боялися скорочень 17% опитаних працівників.

"Незважаючи на те, що роботодавці одноголосно заявляють про дефіцит кадрів та проблеми із закриттям вакансій, шукачі роботи, як і раніше, стикаються з великим переліком проблем при працевлаштуванні. Термін роботи залишився незмінним. На працевлаштування українці витрачають в середньому 3-6 місяців", - говорять аналітики GRC.ua.

Найчастіша проблема, з якою стикаються фахівці при пошуку роботи, це неможливість знайти варіант з гідним розміром оплати, про це сказали 45% респондентів. Кожен п’ятий шукач роботи (21%) поскаржився на те, що відбулося зменшення кількості вакансій у його професії. Кожен десятий респондент зазначив, що в місті чи країні, де вони зараз проживають, немає роботи, яка б могла їх зацікавити.

Не відчули жодних негативних змін у процесі пошуку роботи та працевлаштуванні 22% опитаних спеціалістів.

Новини ринку праці

Раніше УНІАН писав, що рівень офіційного безробіття в Україні скоротився. За останній рік цей показник досяг історичного мінімуму. За даними Національного банку України, у грудні 2024 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі - жінки. Рік тому було зареєстровано всього 96,1 тисячі безробітних.

У 2024 році на ринку праці побільшало вакансій, а середня зарплата зросла на 12,5%. За даними дослідження "OLX Робота", медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становить 20 000 грн (480 дол. США).

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