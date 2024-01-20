Зростання вартості кредитів обмежило купівельну спроможність на тлі багаторічного зростання цін.

В 2023 році продажі житла в США впали до майже 30-річного мінімуму. Багатьом американцям придбання власності на житло стало недоступним. До цього привезло різке підвищення іпотечних ставок, зростання цін і стабільно низька пропозиція на ринку, пише Associated Press.

Зазначається, що за підсумками минулого року продажі наявного житла в США склали 4,09 мільйона, що на 18,7% менше, ніж у 2022 році. Це найгірший рік для продажів житла з 1995-го і найбільший річний спад з 2007 року.

Так, середня національна ціна на житло за весь минулий рік зросла трохи менше ніж на 1%, до рекордно високих $389 800. Середня ставка за 30-річною іпотекою наприкінці жовтня зросла до 7,79% – найвищого рівня з кінця 2000 року.

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У грудні ціни на житло зростали шостий місяць поспіль. Середня ціна продажу житла в країні зросла на 4,4% порівняно з попереднім роком до $382 600.

"Різке зростання вартості кредитів на купівлю житла обмежило купівельну спроможність мисливців за житлом на тлі багаторічного зростання цін. Дефіцит житла на продаж також утримував багатьох потенційних покупців і продавців житла на узбіччі", – йдеться у статті.

Одночасно вказується, що зниження іпотечних ставок з кінця минулого року та прогнози щодо подальшого зниження ставок цього року вселяють надію на те, що продажі житла почнуть відновлюватися.

Журналісти з посиланням дані Національної асоціації ріелторів зазначають, що на кінець грудня 2023-го на ринку був лише 1 мільйон будинків. Хоча це на 4,2% більше, ніж роком раніше, кількість доступного житла залишається значно нижчою за середньомісячний історичний показник, який становить близько 2,25 мільйона.

Покупці житла продовжують стикатися з конкуренцією на ринку через дефіцит виставлених на продаж об'єктів.

Ціни на житло в Україні

У січні проти грудня серед найбільших міст України в Києві найпомітніше зросла вартість оренди житла, зокрема, найбільше подорожчали двокімнатні квартири.

В Україні продовжує роботу програма пільгової іпотеки "єОселя", яка з 1 серпня була розширена на широке коло українців, що не мають власного житла чи воно має недостатню площу. Однак переплата за житло складе 700 тисяч гривень.

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