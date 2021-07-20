За інформацією видання, йдеться про закриття бренду в усьому світі.

Mastercard веде переговори про закриття бренду Maestro. На цей час переговори ведуться з Національною платіжною системою Білорусі.

Про це повідомляє "Комерсант". За словами джерел, йдеться про закриття бренду в усьому світі.

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За інформацією видання, Mastercard вже кілька років обмірковує відмову від Maestro, проте офіційної інформації з цього приводу поки не було.

Консультації з Білоруссю пояснюються тим, що там близько 10% карт міжнародних платіжних систем припадає на спільні карти двох платіжних систем.

У Mastercard на цей момент не коментують інформацію.

Як пише видання, комісії по картах Maestro низькі, тому розвивати їх невигідно ані банкам, ані платіжній системі.

Як зазначає незалежний експерт на ринку платіжних карт Дмитро Вишняков, карти Maestro "приймаються майже скрізь, де приймаються карти Mastercard, а JCB і UnionPay поширені набагато менше". На думку експерта, різкої відмови від бренду Maestro бути не може, обов'язковий перехідний період.

Що таке карти Maestro

Карти Maestro є дебетовими або передплаченими картками Mastercard, бренд з'явився в 1990 році. Під брендом випускаються дебетові карти по всьому світу.

Що цьому передувало

У березні 2014 року міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговувати карти деяких банків відповідно до рішення Мінфіну США. Серед перших постраждалих були клієнти банків АКБ "Росія", "Собінбанк", "ІнвестКапіталБанк", СМП Банк, "Фінсервіс" та інші.

Ці російські кредитні організації були внесені в так званий лист Specially Designated Nationals List-список громадян і компаній, до яких застосовуються санкції США.

Включення в цей список означало блокування всіх американських активів банків і заборону на здійснення всіх операцій по будь-яких закордонних рахунках. Крім того, існувало "правило 50%", відповідно до якого під санкції підпадали всі організації, в яких фігурант переліку Мінфіну США володіє від 50% акцій.

Центральний банк РФ тоді зробив заяву, що при необхідності надасть підтримку банку "Росія", а санкції США не вплинуть на його фінансову стійкість.

21 березня 2014 року голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Наталія Бурикіна заявила, що американські платіжні системи Visa і MasterCard, які припинили співпрацювати з низкою російських банків, можуть втратити право на роботу в Росії.

13 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що Росію можуть відключити від платіжних систем Visa і MasterCard.

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Автор: Олена Коваленко