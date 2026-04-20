Запуск ракети, яка повинна покласти край 'монополії' Маска, закінчився провалом (відео)

New Glenn – двоступінчаста важка ракета-носій, розроблена компанією Blue Origin Джеффа Безоса.

Ракета важкого класу New Glenn, яка стартувала в неділю з космодрому у Флориді, не змогла вивести на задану орбіту супутник мобільного зв'язку BlueBird Block 2 компанії AST SpaceMobile. Про це розробник ракети написав у мережі X.

"Ми підтвердили відділення корисного навантаження. Компанія AST SpaceMobile підтвердила, що супутник увімкнувся. Але він був виведений на позаштатну орбіту. Наразі ми проводимо оцінку ситуації", – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на невдачу, у компанії Blue Origin є привід для оптимістичного погляду у майбутнє, адже компанії вперше вдалося повторно запустити ступінь ракети, що раніше використовувався, і безпечно посадити його на плавучу платформу.

Іншими словами, Blue Origin вдалося зробити те саме, що вже зробила компанія Маска SpaceX.

New Glenn - довідка УНІАН

New Glenn – двоступінчаста важка орбітальна ракета-носій, розроблена американською компанією Blue Origin. Перший пуск ракети планувався ще в 2021, але після декількох переносів відбувся 16 січня 2025.

Ракета-носій може виводити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 45 тонн, а на геоперехідну орбіту – до 13 тонн. Перший ступінь ракети оснащений сімома двигунами BE-4. Другий ступінь використовує два двигуни BE-3U.

Боротьба за ринок ракетно-космічних пусків

Компанія Джеффа Безоса може стати головним конкурентом SpaceX, яка за останні роки стала фактичним монополістом на ринку комерційних космічних запусків. У найближчі роки компанія Маска планує закріпити успіх завдяки перспективній системі Starship.

Це повністю багаторазова надважка ракета-носій, призначена для економічної доставки вантажів і людей на навколоземні орбіти, а також для міжпланетних польотів на Місяць і навіть на Марс.

У свою чергу Росія, яка колись була в лідерах, повністю програла конкурентну боротьбу. На сьогодні їй нічого запропонувати ринку, окрім звичайних одноразових носіїв, які поступово втрачають свою актуальність.

