Рішення стало наслідком указу Дональда Трампа, який з 29 серпня скасовує правило "de minimis", що звільняло від податків імпорт дешевих товарів.

Поштові служби Європи припинять відправлення посилок до США у зв'язку з набуттям чинності нових мит на імпорт товарів вартістю менше ніж 800 доларів США наприкінці місяця. Про це пише Politico.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп минулого місяця своїм указом скасував давню податкову пільгу на імпорт товарів низької вартості, відомих як "de minimis", з 29 серпня.

Національні поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії заявили про тимчасове припинення своїх послуг з відправлення пошти до США з наступного тижня в рамках підготовки до нових заходів. Бельгійська поштова служба Bpost уже припинила відправлення посилок у США в п'ятницю, повідомила компанія у своїй заяві.

Відео дня

Важливо, що припинення, яке не торкнеться листів і невеликих посилок вартістю менше ніж 100 доларів США в багатьох країнах, розпочнеться в понеділок і триватиме доти, доки поштові служби не знайдуть практичних рішень. Іспанська національна поштова служба Correos повідомила:

"Призупинення діятиме протягом часу, суворо необхідного для вжиття необхідних оперативних заходів щодо виконання нових зобов'язань Сполучених Штатів".

Водночас Королівська пошта Великої Британії висловила сподівання, що призупинення триватиме лише кілька днів, після чого "нова система буде запущена і готова до роботи". Деякі служби звинуватили США в тому, що вони не дали їм достатньо часу для підготовки до нових правил.

"Незважаючи на переговори з митними службами США, поштовим операторам не було надано часу для самоорганізації та забезпечення необхідного розвитку IT-технологій для дотримання нових встановлених правил", - повідомила французька газета La Post.

Зазначається, що введення мит на дрібні посилки відбулося якраз після того, як США і Європейський союз уклали нову торговельну угоду, покликану покласти край багатомісячній ескалації митної напруженості між двома блоками.

Торгова війна США та ЄС

21 серпня Європейський Союз і США оголосили про досягнення домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу і збалансовану торгівлю. Вашингтон і Брюссель планують зробити цю рамкову угоду першим кроком у процесі, який із часом може бути розширено для охоплення додаткових сфер і подальшого поліпшення доступу до ринків і посилення їхніх торговельних та інвестиційних відносин.

Вас також можуть зацікавити новини: