Українські товари стануть дорожчими для американських споживачів на 10%.

Державна "Укрпошта" продовжує доставляти товари до США після скасування безмитного ліміту на посилки у 800 доларів. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

"З 29 серпня США скасовують норму de minimis (латинський вираз, що означає "що стосується мінімальних речей", - УНІАН), яка дозволяла відправляти товари вартістю до 800 доларів без сплати мита. Для багатьох поштових операторів Європи це стало критичним бар’єром – вони вже оголосили про зупинку відправлень до Америки", - ідеться в повідомленні.

"Укрпошта" перебудувала процеси. Зазначається, що українські товари стануть дорожчими для американських споживачів на 10%. Тобто на суму мита, визначеного президентом США Дональдом Трампом для України.

Відео дня

Також тарифи на доставку до Америки зростуть, але рівно настільки, щоб покрити витрати кваліфікованих агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів, – у середньому на 1,5–3 долари залежно від категорії й ваги відправлення.

У пресслужбі додали, що під дію нових правил підпадають усі комерційні відправлення. До списку вийнятків увійшли лише листи, газети, листівки та подарункові чи соціальні посилки вартістю до 100 доларів.

В "Укрпошті" також попередили, що зловживати цією нормою небезпечно, оскільки американська митниця посилює перевірки, і спроби занизити вартість можуть обернутися затримками чи навіть поверненням відправлень.

"Укрпошта" та Пошта США - головні новини

У червні 2025 року "Укрпошта" підписала конфіденційну угоду з Поштою США щодо доставки посилок між країнами. Компанія таким чином планувала зменшити терміни із 8-10 днів до 6-8 днів доставки. Ціни при цьому не змінились.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться можливість доставляти товари з американського онлайн-маркету Amazon та інших найбільших маркетплейсів.

Вас також можуть зацікавити новини: