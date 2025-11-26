Українців попереджають про нову небезпечну розсилку від кіберзлочинців.

Шахраї розсилають українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед "Новою поштою". Про це повідомляє пресслужба компанії.

В листах кіберзлочинців йдеться про те, що в користувача нібито з’явилась заборгованість перед "Новою поштою", і якщо вона не буде погашена, то справа нібито піде до суду. Проте ці листи не мають жодного відношення до "Нової пошти" чи будь-якої іншої компанії групи NOVA

"Шахраї копіюють логотип компанії, підміняють адресу відправника і тиснуть на людей вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за посиланням", - йдеться в повідомленні.

У компанії розповіли, як убезпечити себе від шахраїв:

листи від "Нової пошти" приходять тільки з офіційних доменів. Потрібно звертати увагу на підозрілі зміни чи помилки в написанні;

не варто відкривати листи від незнайомих відправників і не переходити за посиланнями;

якщо посилання все таки було відкрито, необхідно змінити паролі;

рекомендується увімкнути двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів.

Якщо особа отримала такий лист, варто перемістити його в спам і видалити. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

"Підрозділ кібербезпеки "Нової пошти" вже працює над припиненням цієї фішингової кампанії та взаємодіє з відповідними службами та провайдерами для обмеження діяльності шахраїв", - додали в компанії.

