Шахраї розсилають українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед "Новою поштою". Про це повідомляє пресслужба компанії.
В листах кіберзлочинців йдеться про те, що в користувача нібито з’явилась заборгованість перед "Новою поштою", і якщо вона не буде погашена, то справа нібито піде до суду. Проте ці листи не мають жодного відношення до "Нової пошти" чи будь-якої іншої компанії групи NOVA
"Шахраї копіюють логотип компанії, підміняють адресу відправника і тиснуть на людей вигаданими боргами, щоб змусити відкрити вкладення або перейти за посиланням", - йдеться в повідомленні.
У компанії розповіли, як убезпечити себе від шахраїв:
- листи від "Нової пошти" приходять тільки з офіційних доменів. Потрібно звертати увагу на підозрілі зміни чи помилки в написанні;
- не варто відкривати листи від незнайомих відправників і не переходити за посиланнями;
- якщо посилання все таки було відкрито, необхідно змінити паролі;
- рекомендується увімкнути двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів.
Якщо особа отримала такий лист, варто перемістити його в спам і видалити. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.
"Підрозділ кібербезпеки "Нової пошти" вже працює над припиненням цієї фішингової кампанії та взаємодіє з відповідними службами та провайдерами для обмеження діяльності шахраїв", - додали в компанії.
З 29 серпня компанія "Нова пошта" запровадила нові правила доставки до США через зміни у американському законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита.
А з 1 грудня 2025 року поштова компанія оновлює тарифи на низку послуг з урахуванням логістичних витрат і більшої деталізації послуг.