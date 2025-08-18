В Україні ростуть ціни на оренду квартир: де студентам дешевше знімати житло

Найпопулярнішими містами для вступу абітурієнтів залишаються Львів та Київ.

Напередодні нового навчального року попит на оренду житла в Україні традиційно зріс. Напередодні навчального року ціни зросли практично скрізь, але темпи росту та абсолютні суми суттєво відрізняються. Київ залишається найдорожчим містом для студентів, Львів на другому місці. Про це повідомляє пресслужба OLX Нерухомість.

Зазначається, що найпопулярнішими містами для вступу абітурієнтів у 2025 році очікувано є Львів та Київ, де зосереджена найбільша кількість вищих навчальних закладів України. До двадцятки лідерів за кількістю поданих заяв увійшли заклади вищої освіти Чернівців, Івано-Франківська, Луцька, Тернополя й Одеси.

Вартість оренди в Києві

Найдорожче орендувати житло в столиці. Однокімнатна квартира в Києві коштуватиме 16,9 тис. грн, що на 21% дорожче, ніж торік. Водночас кімната для студента обійдеться значно дешевше — 4 тис. грн. Серед інших орендних ставок є: двокімнатна - 31,2 тис. грн (+25%), трикімнатна - 58 тис. грн (+17%), чотирикімнатна - 92 тис. грн (+11%).

Львів

У Львові конкуренція за проживання також є високою, оскільки два львівських вищих навчальних заклади — ЛНУ ім. Франка та Львівська Політехніка цьогоріч зібрали найбільше заяв вступників. Однокімнатну квартиру можна орендувати за 17,9 тис. грн (+10%), а кімнату за 5 тис. грн (+25%).

Ціни на оренду у Львові наразі такі: двокімнатна - 20,9 тис. грн (+15%), трикімнатна - 25,1 тис. грн (+26%), чотирикімнатна - 37,4 тис. грн (+30%).

Чернівці

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича цьогоріч посів шосту сходинку в рейтингу ВНЗ за кількістю заяв. Вартість оренди в місті значно нижча, ніж у Львові. Однокімнатну квартиру можна орендувати за 12,2 тис. грн (+18%). Кімнату для спільного проживання за 4 тис. грн (+14%). Інші варіанти: двокімнатна - 14,6 тис. грн (+18%), трикімнатна - 16,7 тис. грн (+2%), чотирикімнатна - 24,2 тис. грн (-21%).

Івано-Франківськ

На Прикарпатті є кілька відомих вишів, що притягують абітурієнтів. Зокрема це університет ім. Василя Стефаника, який зайняв 8 місце в рейтингу ВНЗ. Оренда однокімнатної квартири в місті обійдеться 13,2 ти. грн, що на 11% дорожче, ніж торік. Кімната обійдеться дешевше - 3,5 тис. грн. Інші варіанти: двокімнатна - 15 тис. грн (+7%), трикімнатна - 16,7 тис. грн (+15%), чотирикімнатна - 16,7 тис. грн (-17%).

Одеса

Цьогоріч жоден виш з Одеси не увійшов в топ-15 рейтингу ВНЗ за кількістю заяв. Проте у місті багато університетів різного профілю, що притягують вступників. Водночас у порівнянні з минулим роком у місті значно зросла вартість оренди. Частково це пояснюється активним літнім сезоном. Ціна однокімнатної квартири 10 тис. грн, що на 33% дорожче за липень 2024 року. Кімнату здають за 3 тис. грн, що на 20% дорожче.

Значно зросли ціни й на більші квартири: двокімнатна - 15 тис. грн (+50%), трикімнатна - 20,8 тис. грн (+26%), чотирикімнатна - 37,6 тис. грн (+31%).

Тернопіль

Три тернопільських виші увійшли в топ-50 за кількістю заяв абітурієнтів. Аналітики відмічають, що проживання у місті дешевше, ніж в сусідніх Івано-Франківську та Львові. Однокімнатні квартири коштують 11,5 грн (+29%), а кімнати коштують 2,8 тис. грн, що на 7% дешевше. Інші варіанти: двокімнатна - 13,7 тис. грн (+33%), трикімнатна - 14,5 тис. грн (+20%), чотирикімнатна - 16,6 тис. грн (-1%).

Луцьк

Волинський національний університет імені Лесі Українки посів десяту сходинку за кількістю заяв. Оренда у місті коштує приблизно так само, як у Тернополі. Однокімнатна квартира - 13,5 тис. грн (+13%), а кімната становить 3,5 тис. грн (+9%). Щодо інших варіантів, то: двокімнатна - 15 тис. грн (+25%), трикімнатна - 15 тис. грн (+7%), чотирикімнатна - 16 тис. грн (+7%).

