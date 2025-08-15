Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у Новокадацьому районі.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Дніпрі становить 11 тисяч гривень, що на 10% більше ніж пів року тому. Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН.

Зазначається, що середня ціна оренди двокімнатної квартири у Дніпрі дорівнює 15 тис. грн. При цьому вартість трикімнатної квартири становить 18,8 тис. грн (на 25% більше ніж пів року тому).

Найбільше за оренду однокімнатного житла в Дніпрі доведеться заплатити у Соборному районі, де середня ціна становить 15 тис. грн. Друге місце посідає Шевченківський район із середньою вартістю в 12 тис. грн. На третьому місці Центральний район - 11 тис. грн.

Водночас найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у Новокадацьому районі, де за квартиру в середньому просять 8 тис. грн за місяць.

Найвищі середні ціни на оренду двокімнатної квартири в Дніпрі:

Соборний - 20 тис. грн;

Шевченківський - 17,3 тис. грн;

Центральний - 15 тис. грн.

Найвищі середні ціни на оренду трикімнатної квартири:

Соборний - 27 тис. грн;

Центральний - 20 тис. грн.

Ринок житла в Україні - останні новини

В Ужгороді зросли ціни на нове житло. Середня вартість в оголошеннях у місті на первинному ринку становила 1 160 доларів (48,3 тисяча гривень) за один квадратний метр.

Раніше повідомлялося, що станом на липень, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Одесі становила 11 тисяч гривень, що на 38% більше ніж пів року тому. Найбільше за оренду однокімнатного житла треба було заплатити у Приморському районі.

