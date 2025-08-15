Водночас найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у Новокадацьому районі / колаж УНІАН, фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Дніпрі становить 11 тисяч гривень, що на 10% більше ніж пів року тому. Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН.    

Зазначається, що середня ціна оренди двокімнатної квартири у Дніпрі дорівнює 15 тис. грн. При цьому вартість трикімнатної квартири становить 18,8 тис. грн (на 25% більше ніж пів року тому). 

Найбільше за оренду однокімнатного житла в Дніпрі доведеться заплатити у Соборному районі, де середня ціна становить 15 тис. грн. Друге місце посідає Шевченківський район із середньою вартістю в 12 тис. грн. На третьому місці Центральний район - 11 тис. грн. 

Водночас найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у Новокадацьому районі, де за квартиру в середньому просять 8 тис. грн за місяць.  

Найвищі середні ціни на оренду двокімнатної квартири в Дніпрі:

  • Соборний - 20 тис. грн;
  • Шевченківський - 17,3 тис. грн;
  • Центральний - 15 тис. грн. 

Найвищі середні ціни на оренду трикімнатної квартири:

  • Соборний - 27 тис. грн;
  • Центральний - 20 тис. грн. 

Ринок житла в Україні - останні новини

В Ужгороді зросли ціни на нове житло. Середня вартість в оголошеннях у місті на первинному ринку становила 1 160 доларів (48,3 тисяча гривень) за один квадратний метр.

Раніше повідомлялося, що станом на липень, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Одесі становила 11 тисяч гривень, що на 38% більше ніж пів року тому. Найбільше за оренду однокімнатного житла треба було заплатити у Приморському районі.

