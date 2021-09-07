Очікується, що істотно подорожчає оренда одно- і двокімнатних квартир.

Вартість оренди житла в Україні за підсумками 2021 року може зрости на 25-30%.

Про це повідомив УНІАН президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта.

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"У сегменті оренди житла, якщо не виникне нових форс-мажорних обставин, нового локдауну, ціни майже повністю повернуться до "пандемічного" рівня. Таким чином, вартість оренди за підсумками 2021 року зросте на 25-30%", - сказав він.

За словами Піти, на ціну вплине те, що восени відновиться активне ділове життя, а студенти повернуться до навчання.

Зокрема, восени оренда квартир, переважно одно-, двокімнатних у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові може зрости в межах 10-15%, в інших обласних центрах - до 7-10%.

При цьому можливе зростання комунальних витрат на 40-70%, що ляже на плечі орендарів, стане запобіжником майбутнього зростання цін попри можливе зростання попиту.

Оренда житла: що необхідно знати

Відповідно до аналітики "OLX Нерухомість", напередодні початку навчального року ціни на оренду квартир у Києві, Харкові, Дніпрі в серпні 2021 року зросли в середньому на 3% у порівнянні з весною, в Одесі - на 5%, у Львові - на 2%.

За даними АСНУ, до кінця року вартість житла на первинному ринку зросте на 5-10%, на вторинному - до 7%.

Автор: Павло Степанець