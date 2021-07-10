За його словами, рішення менеджменту "Нафтогазу" дозволяло залишати гроші в групі і не платити в бюджет.

Колишнє керівництво НАК "Нафтогаз України" не змогло забезпечити належний і ефективний контроль за фінансовою дисципліною. При цьому на підприємства групи "Нафтогаз" ревізори поки потрапити не можуть, і виглядає позиція наглядової ради компанії як рейдерське захоплення держвласності.

Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» розповів глава Держаудитслужби Геннадій Пліс. "Всередині компанії ( "Нафтогаз", - ред.) дві підструктури: одна - суперприбуткова, а друга - збиткова. Держпідприємство має направити 90% прибутку в держскарбницю. Отже, збиткове підприємство нічого не платить до бюджету, а прибуткове - перераховує гроші. І яке прийняв рішення менеджмент? Все геніальне просто: скласти прибуток і збитки, консолідувати звітність і нічого не платити. Прибуток прибуткової компанії перекривається збитками збиткового підприємства, в цілому виходить нуль - платити в бюджет нічого. Питання: чому держава повинна відповідати за діяльність збиткового підприємства?» ,- зазначив в інтерв'ю голова Держаудитслужби.

За його словами, рішення менеджменту "Нафтогазу" дозволяло залишати гроші в групі і не платити в бюджет.

"Держскарбниця втрачала кошти. Наглядова рада "Нафтогазу" могла прийняти таке рішення, але я підкреслю: мова не про комерційну компанію, а про держпідприємство", - говорить Геннадій Пліс.

Керівник Держаудитслужби підкреслив, що сьогодні у його служби все ще немає узгодження про перевірку "Нафтогазу".

"Я бачу готовність Юрія Вітренка, але не розумію позицію наглядової ради. Раніше ще була окрема точка зору Мінекономіки, але після заміни міністра сподіваємося на іншу позицію відомства. Поки це не допомагає нам просунутися і зрозуміти, що ж відбувається на підприємстві і на скільки ефективно використовуються держресурси", - розповів Пліс.

"Чому держава не може перевірити, як розпоряджаються її власністю, мені абсолютно не зрозуміло. Поки це виглядає як рейдерське захоплення держвласності", - вважає Геннадій Пліс.

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Автор: Іван Бойко