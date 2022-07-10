51% опитаних частково відновили свою діяльність після початку повномасштабної війни.

Майже половина (49%) українського бізнесу очікує на припинення активних бойових дій до кінця року.

Про це йдеться в дослідженні Gradus Research.

Так, за результатами опитування, 15% компаній очікують на завершення активної фази бойових дій до осені поточного року, а 34% - до зими. При цьому 22% респондентів вважають, що активні бойові дії продовжаться до кінця 2023 року, а 13% - що розтягнуться на роки.

Що стосується продовження діяльності, половина опитаних (51%) працюють частково, лише 22% відновили діяльність повністю, а 19% компаній призупинили функціонування. Слід зазначити, що 6% респондентів розпочали ведення бізнесу після початку повномасштабної війни.

Опитування проводилося 5-6 липня, у ньому взяли участь 104 представники української бізнес-аудиторії.

Як повідомляв УНІАН, за даними Європейської Бізнес Асоціації, майже половина українських підприємців відновили свою роботу з початку війни.

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