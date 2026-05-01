На тлі загрози з боку РФ: Польща купує сотні тисяч протитанкових мін

Варшава посилює оборону на тлі зростання загрози з боку РФ та готує масштабні мінні системи для стримування потенційного наступу.

Польське Агенство озброєнь підписало масштабний контракт із компанією Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma на постачання протитанкових мін MN-123. У межах угоди передбачено закупівлю кількох десятків тисяч комплектів, що фактично означає сотні тисяч одиниць боєприпасів, пише Defence Express.

Загальна вартість контракту становить близько 3,4 млрд злотих (приблизно 933,8 млн доларів). Точну кількість мін офіційно не розкривають, однак зазначається, що йдеться про масштабне поповнення арсеналу.

Міни MN-123 призначені для використання з мінними загороджувачами сімейства Baobab, які здатні швидко створювати мінні поля на великій площі. За даними виробника, одна система може розгорнути до 600 мін за один цикл роботи, формуючи мінне поле довжиною до 1,8 км всього за 22 хвилини.

Окрім нової угоди, Польща вже реалізує програму посилення мінних спроможностей. Раніше було замовлено мінні загороджувачі Baobab-G на шасі САУ Krab, а також 24 колісні системи Baobab-K, постачання яких заплановане на найближчі роки.

Крім того, частина боєприпасів може використовуватися і з уже наявними системами ISM Kroton, що дозволяє оперативно нарощувати можливості мінування без очікування нової техніки.

За технічними характеристиками MN-123 оснащені кумулятивним зарядом і неконтактним детонатором, а також мають програмований самоліквідатор. Це дозволяє створювати керовані мінні поля з можливістю контролю тривалості їх дії.

Як повідомляв УНІАН, армія Польщі на полігоні повітряних сил в Устці, що на узбережжі Балтійського моря, проводить випробування систем, які були створені в межах масштабної програми "Східний щит". Така програма була започаткована у травні 2024 року для укріплення східного кордону країни з Білоруссю та російським Калінінградом.

Напередодні польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про співпрацю Польщі з Україною у будівництві сучасної армади безпілотників для його країни.

Вас також можуть зацікавити новини: