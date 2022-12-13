При цьому громадяни не забувають подякувати захисникам України.

Попри війну більшість українців (61%) не планують відмовлятися від новорічного шопінгу.

"Дух новорічно-різдвяного шопінгу живий. 61% українців, попри все, планують новорічні та різдвяні покупки, хоча й купуватимуть менше товарів, аніж у 2021 році. Бюджет майже половини українців (49%) на шопінг у новорічно-різдвяний період коливається в межах від 1 до 5 тис. грн", - повідомляє міжнародна компанія "Делойт" за результатами свого дослідження.

Зазначається, що громадяни не забувають подякувати українським захисникам.

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"Понад 60% українців принаймні частину свого бюджету на новорічний та різдвяний шопінг витратять на допомогу ЗСУ або тим, хто постраждав від війни, а 63% українців не купуватимуть товари, якщо їхній виробник або продавець не залишив ринок РФ", - йдеться в дослідженні.

В умовах високої невизначеності, яка спричинена війною, шопінг українців відкладається на другу половину грудня.

"Війна суттєво впливає на споживацькі настрої українців. Наше дослідження показало, що, наприклад, розвинена у світі купівля онлайн наразі не знаходить підтвердження в Україні. Проте незламність українців, яка простежується й у готовності до святкового шопінгу, надихає, а також допомагає ритейлерам продовжувати підтримувати економічний фронт", - зазначив керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції компанії Олександр Ямпольський.

Дослідження проводилося методом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, яка відповідає соціально-демографічному портрету населення України. В опитуванні взяли участь понад 1000 респондентів з усіх регіонів України (за винятком тимчасово окупованих територій та АР Крим), а також українці, які тимчасово перебувають за кордоном.

Скільки коштуватиме новорічний стіл 2022

Як повідомляв УНІАН, за даними економічного експерта Олега Пендзина, у грудні вартість продовольчого кошика зросла в середньому на 38-39% порівняно з минулорічним показником. Зокрема традиційний новорічний салат "Олів'є" подорожчав приблизно на стільки ж, як і загальний продуктовий кошик, - на 35-37%.

За підрахунками Інституту аграрної економіки, новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини (салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо) обійдуться на родину з чотирьох осіб на 43,9% дорожче, ніж торік - близько 2 тис. 655,17 грн.

За даними від сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, в Україні ціна на цитрусові у річному еквіваленті в середньому зросла на 74%. У грудні 2021 року кілограм цих фруктів можна було придбати в середньому за 25,7 грн, тоді як у грудні цьогоріч ціна становить 61,7 грн.

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