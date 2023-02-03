Латвійський прем'єр вказав на збільшення торгівлі між Європою і цими трьома країнами, який, за його словами, був "непропорційним тому, що було в минулому".

Трейдери використовують Туреччину, Казахстан і Вірменію, щоб ухилятися від санкцій Європейського Союзу щодо Росії. Ця тактика порушує дотримання цими країнами ембарго ЄС.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш зробив цю заяву в п'ятницю після переговорів з колегами із Естонії та Литви, які разом із Латвією були одними з найактивніших прихильників санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році. Про це пише Reuters.

"Здається абсолютно очевидним, що трейдери знаходять способи законно торгувати товарами, скажімо, з Туреччиною, Казахстаном або Вірменією, які потім опиняються в Росії, тому що ці країни не дотримуються режиму санкцій", - сказав Каріньш.

Латвійський прем'єр вказав на збільшення торгівлі між Європою і цими трьома країнами, яке, за його словами, було "непропорційним тому, що було в минулому".

"Одне (рішення) - працювати з цими країнами, щоб залучити їх на борт виконання санкцій. Друге - звернути увагу на законодавство в Європі, щоб переконатися, що ми криміналізуємо ухилення від санкцій. Закрийте лазівки!", - сказав Каріньш.

Після переговорів із головами урядів Латвії та Литви, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що слід розглянути питання про "повну заборону торгівлі" з Росією, щоб допомогти уникнути санкцій.

Обхід санкцій проти РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Туреччина і ОАЕ продовжує вести економічні відносини з РФ, попри її вторгнення в Україну. Через це США повідомили Об'єднаним Арабським Еміратам і Туреччині, що їхні економічні та фінансові зв'язки з Росією перешкоджають зусиллям щодо стримування вторгнення Москви в Україну. США заявили, що товари на десятки мільйонів доларів надходять до Росії і можуть бути використані агресором для продовження війни в Україні.

За даними WSJ, попри санкції і в порушення експотного контролю США турецькі компанії експортували в Росію електроніку, запчастини та інші товари американського виробництва. Деякі з них потрібні для забезпечення Збройних сил Російської Федерації.

У грудні стало відомо, що, попри введені санкції, до Росії продовжують постачати мікрочіпи, вироблені західними компаніями. Так, для продажу мікрочіпів Росії були створені фірми-посередники в Туреччині та Гонконгу. Через компанії, зареєстровані в березні 2022 року, в РФ поставили чіпів на 777 млн доларів. Це деталі виробництва Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon.

Раніше EUobserver писав, що західні санкції щодо Російської Федерації притупили її можливість фінансувати війну. Але, Китай і Туреччина допомагають РФ обійти запроваджені обмеження. Також Москві допомагає й Казахстан, а експорт ЄС до Киргизстану за період з 5 по 18 вересня 2022 року показав майже чотириразове зростання порівняно з довоєнним періодом.

Частково покрити дефіцит і обійти санкції в Кремлі намагаються за допомогою "паралельного імпорту" комп'ютерів, смартфонів, побутової електроніки, запчастин для авто та інших товарів без дозволу правовласників.

У вересні 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину через те, що російська платіжна система "Мір" все ще була підключена до турецьких банків. В ЄС побоювалися, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

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