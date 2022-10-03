На виборах перемогла партія прем’єр-міністра Кріш’яніса Каріньша "Нова Єдність". При ньому Латвія стала одним із європейських лідерів у підтримці України.

У Латвії закінчили підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з результатами, до нового складу Сейму не пройдуть головні проросійські партії.

Про це свідчать дані латвійського центрвиборчкому.

Загалом 5%-ий бар'єр подолали сім партій. Лідером у списку стала партія чинного прем’єр-міністра Кріш’яніса Каріньша "Нова Єдність" - вона набрала 18,97% голосів і отримає 26 мандатів. За прем'єрства Каріньша Латвія стала одним із європейських лідерів у підтримці України.

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Головною сенсацією виборів стало те, що головні проросійські партії Латвії не пройшли до парламенту, хоча на початку року російська меншина складала близько 25% жителів.

Проросійська "Злагода", яка перемогла у виборах у 2018 році, зараз отримала лише 4,81%. А "Російський союз Латвії", відомий пропутінською риторикою, набрав ще менше - 3,63%.

Однак, до парламенту змогла потрапити нещодавно створена партія "За стабільність!". Її очолює екс-активіст "Злагоди" Алексей Росліков.

Друге місце (12,44%) на виборах зайняв Союз "зелених" і селян, який у Сеймі останнього скликання був п’ятим (16 мандатів).

Далі розташувалися:

"Об'єднаний список" - 11,01% (15 мандатів),

"Національне об'єднання" - 9,29% (13 мандатів)",

"За стабільність" - 6,80% (11 мандатів),

"Латвія на першому місці" - 6,24% (9 мандатів),

"Прогресивні" - 6,16% (10 мандатів).

Латвія на тлі війни в Україні

Після початку війни Латвія увійшла до списку країн, які найбільше підтримують Україні у боротьбі з агресором. Країна однією з перших приєднувалась до антиросійських санкцій.

У серпні у Латвії зареєстрували ініціативу, яка пропонує профінансувати репатріацію етнічних росіян на батьківщину, оскільки ті не хотуть інтегруватися у демократичне суспільство.

24 серпня президент Латвії Егілс Левітс заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в його країні громадяни стали більш патріотичними, а також усвідомили ціну свободи. Він заявив, що треба ізолювати етнічних росіян від іншої частини суспільства, оскільки ті не лояльні до Латвії і більше люблять РФ.

16 вересня стало відомо, що Латвія вирішила з 19 вересня обмежити в'їзд росіян з шенгенськими візами з міркувань безпеки.

"Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни", - наголосив очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

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