У лютому РФ вдвічі збільшила кількість ракетно-дронових ударів по Україні, – Ігнат

У лютому Москва вже вдвічі збільшила кількість масованих комбінованих ударів по Україні. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на питання про те, чим відрізняється сьогоднішня атака РФ.

"Типова атака, на жаль. Особливостей немає тому, що для нас це вже стало звичним – обстріл українських населених пунктів, об’єктів критичної інфраструктури… У лютому це фактично сьомий - ми фактично прирівнялися до двох попередніх місяців за кількістю обстрілів. Тобто, вдвічі більше у лютому, ніж у грудні та у січні противник завдає масованих ракетно-дронових ударів", - сказав Ігнат.

Щодо бойової роботи ЗСУ, за його словами, по крилатих та авіаційних ракетах – 100-відсотковий результат збиття. Ці ракети перехоплені – працювали винищувачі, зокрема - західні F-16 та зенітно-ракетні комплекси. Як підкреслив військовий, літаки та зенітні комплекси потребують ракет – при таких інтенсивних ворожих атаках йде великий розхід.

Також, додав Ігнат, вдалося відпрацювати чотири балістичні ракети, однак зафіксовано 5 влучань. Що сталося з ще двома такими ракетами наразі встановлюється.

Атака РФ по Україні: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну 2 протикорабельними ракетами "Циркон" з окупованого Криму та 11 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Брянської та Ростовської областей Росії. Також ворог запустив 24 крилаті ракети Х-101 з Вологодської області РФ та 2 керовані авіаційні ракети Х-69. Крім того, росіяни атакували Україну 420 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - Росія та Гвардійське (АРК).

