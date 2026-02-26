'Казино XXI століття': на Valve подали до суду через лутбокси в іграх

У позові заявлено, що Valve у своїх іграх заробляє мільярди доларів, порушуючи місцеві закони.

Влада Нью-Йорка ініціювала масштабний судовий процес проти компанії Valve і її керівника Гейба Ньюелла. Генеральний прокурор штату вважає, що розробник Steam заробляє мільярди доларів, порушуючи місцеві закони.

За даними Reuters, компанію звинувачують у незаконному просуванні азартних ігор, а також у формуванні залежності у дітей та підлітків за допомогою кейсів. У заяві прокуратури компанію називають "казино XXI століття".

У матеріалах справи зазначено, що популярні ігри студії, такі як Counter-Strike 2, Dota 2 і Team Fortress 2 просувають азартні ігри через те, що механіка лутбоксів схожа на слот-машини – навіть візуально: колесо крутиться, показуючи дорогі предмети, поки не зупиниться.

"Крутки" купуються за реальні гроші, а предмети, що випали, не впливають на ігровий процес, але при цьому можуть бути продані за мільйони доларів. За підрахунками, тільки в період з листопада 2024 по листопад 2025 року гравці відкрили понад 400 млн кейсів в CS2. При середній вартості ключа $2,5 це принесло компанії понад два мільярди доларів.

Генеральний прокурор вимагав, щоб корпорація відшкодувала збитки гравцям, а також виплатила штраф у розмірі потрійної суми передбачуваного незаконного прибутку. Valve поки не прокоментувала позов.

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок, коли Valve намагаються притягнути до відповідальності за лутбокси, проте вперше за справу береться така впливова фігура, як генпрокурор Нью-Йорка. Раніше претензії до компанії в основному виходили від приватних позивачів або обмежувалися попередженнями з боку регуляторів.

