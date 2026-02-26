В Україні з'явиться новий банк

Польський держбанк зможе укладати контракти та фінансувати проєкти відновлення.

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Польщею про діяльність польського Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні. Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

Угода створює правові підстави для діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego на території України. Вона передбачає можливість надання уряду, державним і приватним установам фінансової й технічної допомоги, зокрема у формі позик та інших фінансових інструментів для реалізації проєктів з відновлення та розвитку України.

У вересні 2025 року міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що Bank Gospodarstwa Krajowego офіційно запрацює в Україні.

Він зазначав, що польський державний банк зможе відкривати представництво, укладати контракти, фінансувати проєкти відновлення. Це передбачає фінансову та технічну підтримку проєктів у вигляді позик, грантів і гарантій, підтримку експорту та створення нових ініціатив у співпраці між урядами України та Польщі та в цілому більше інструментів для бізнесу обох країн.

"Ми хочемо залучити BGK до програми доступного житла "єОселя", фінансування проєктів "зеленого" переходу та інфраструктури. Також дуже цінуємо внесок банку у відновлення України через участь у проєктах Ukraine Investment Framework і очікуємо їх швидкої організації", - написав Соболев.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – це державний польський банк розвитку, який підтримує економічну політику уряду Польщі. Він фінансує інвестиційні та інфраструктурні проєкти, сприяє експорту та розвитку підприємництва. Через BGK держава адмініструє низку спеціальних фондів і гарантійних механізмів. У міжнародному вимірі банк бере участь у фінансуванні проєктів розвитку та співпрацює з інституціями ЄС.

