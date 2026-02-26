Рівень професійної активності українських іммігрантів вищий, ніж у поляків, - Сікорський

Міністр впевнений, що у мирний час роль українських іммігрантів лише зросте.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Сеймі похвалив українських іммігрантів за високу економічну активність в країні. За його словами, українці заснували у Польщі понад 120 тисяч компаній, які працюють та платять податки, цитує Onet.

"Рівень професійної активності дорослих іммігрантів з України навіть вищий, ніж серед поляків. З 2022 року українці заснували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Вони наймають людей, сплачують податки. Ці підприємства збільшують наш торговельний обмін з Україною", - зазначив Сікорський.

За словами міністра, у мирний час роль українських іммігрантів лише зросте.

"Протягом чотирьох років ми показуємо, що означає гасло "польська солідарність", - запевнив він.

Як писав УНІАН, Польща скасовує спецпільги для українських біженців. Тепер новий закон має впорядкувати систему допомоги та захистити державні фінанси. Водночас підписаний документ подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2027 року.

Також повідомлялось, що у Норвегії зросла кількість працевлаштованих українських біженців. Зазначається, що за останній рік спостерігалося "явне зростання" працюючих українських біженців порівняно з 2024 роком.

