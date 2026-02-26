Будівля, де народився Гітлер, незабаром стане поліцейською дільницею, - Der Spiegel

Переїзд поліції відбудеться у другому кварталі 2026 року.

За кілька тижнів поліція Браунау-на-Інні в Австрії має переїхати до своєї нової дільниці. Світла кам'яна будівля візуально нічим не примітна, але її історія викликає політичні питання, оскільки там народився Адольф Гітлер. Як повідомляє Der Spiegel, використання будівлі було предметом багаторічних суперечок, і перепрофілювання її досі викликає змішані почуття серед мешканців цього прикордонного міста на річці Інн.

Зазначається, що уряд прагнув досягти "нейтралізації всієї території" за допомогою реконструкції та у 2016 році ухвалив закон про вилучення занедбаної власності від її приватного власника. Раніше Міністерство внутрішніх справ вже орендувало будівлю та використовувало її, серед іншого, як заклад для людей з інвалідністю.

Будинок, де Гітлер народився 20 квітня 1889 року і де він недовго жив у дитинстві, стоїть у самому серці центру міста на вузькій торговельній вулиці. На меморіальному камені перед ним написано: "За мир, свободу та демократію. Ніколи більше фашизму. Мільйони загиблих застерігають нас".

Як повідомляв УНІАН, агенти ЦРУ шукали Адольфа Гітлера в Південній Америці ще десять років після його смерті.

Про це свідчать розсекречені документи ЦРУ про втечу та смерть нацистського лідера. Ці документи розсекретили на тлі намірів Аргентини оприлюднити урядові архіви, які стосуються нацистських злочинців, що втекли до країни після Другої світової війни.

Вважається, що 30 квітня 1945 року Гітлер і Єва Браун, одружившись за день до цього, вчинили самогубство в бункері у Берліні. Їхні останки були частково спалені, ексгумовані радянськими військами й ідентифіковані за стоматологічними записами. У 1970 році радянський КДБ знищив рештки Гітлера, залишивши лише щелепу та частину черепа.

Попри це, вже з 1945 року ширилися теорії, що Гітлер утік з Німеччини, скориставшись "щурячими стежками" - нелегальними маршрутами втечі для нацистів.

