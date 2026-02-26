Відключення  Starlink для окупантів: військовий розповів, як це вплинуло на удари Росії

Росіяни зараз намагаються вербувати українських людей, щоб ті реєстрували на себе Starlink.

Відключення Starlink у російських військових відчутно вплинуло на їхні бойові можливості, зокрема щодо далекобійних ударів по містах України.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив старший навідник 2-ї батареї самохідного артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади Руслан Капінус. За його словами, після втрати супутникового зв’язку зменшилася активність ворожих безпілотників та погіршилася розвідка на передовій - Starlink росіяни використовували для координації з операторами БпЛА, передавання даних.

"Це було відчутно з початку, як почали росіянам відключати Starlink. Зменшилось використання більш далекобійних безпілотних апаратів, які літали. Також трохи зменшилась розвідка тому, що немає Starlink – немає зв’язку у них на передовій. Але вони зараз намагаються вербувати наших людей, щоб ті реєстрували на себе Starlink…", - сказав військовий.

Капінус пояснив, що росіяни використовували Starlink, у тому числі на лінії бойового зіткнення для зв’язку з пілотами-БПЛА, для запуску далекобійних безпілотників для ударів по великих містах України.

Блокування доступу Росії до Starlink

Нагадаємо, раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що блокування доступу Росії до Starlink значно знизило ефективність дронових атак окупантів.

Однак це не єдине озброєння РФ, ефективність якого постраждала. Зокрема, через блокування доступу до Starlink загарбники зіткнулися з серйозними проблемами у використанні артилерії. Адже сучасна артилерія залежить від надійних і стійких мереж зв'язку. Йшлося, що у російських військових підрозділах панує плутанина, а це знижує ефективність сил, які довгий час були основою бойових операцій Кремля.

