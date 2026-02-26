Лавров зробив заяву щодо термінів війни Росії проти України

Свою заяву російський міністр зробив якраз перед зустріччю між українськими та американськими переговорниками в Женеві.

У російської влади немає жодних термінів закінчення війни проти України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні нової зустрічі між українськими та американськими переговорниками в Женеві.

"Ви чули, щоб ми щось говорили про дедлайни? У нас є завдання і ми перебуваємо в процесі його реалізації", - сказав він.

На додачу речник Кремля Дмитро Пєсков додав, що "було б найбільшою помилкою зараз намагатися визначити якусь стадію чи зробити будь-яке передбачення".

Відео дня

Він також наголосив, що зустріч між Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським може відбутися лише після завершення переговорів між делегаціями, "щоб поставити крапку".

Мирні переговори в Женеві

Як повідомляв УНІАН, керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що головна вимога російської сторони під час першого раунду переговорів в Женеві 4-5 лютого полягала у тому, щоб їй віддали Донбас.

Вчора президент Володимир Зеленський розповів про очікування від чергового раунду переговорів у Женеві щодо завершення війни. Зокрема, він не вважає, що зараз вдасться вирішити проблемне питання територій.

Вас також можуть зацікавити новини: