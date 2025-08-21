Озвучена дальність нової української ракети становить до 3000 км.

В українській компанії Fire Point вже збирають крилаті ракети FP-5 "Фламінго" у кількості до 30 одиниць на місяць, а до жовтня ці показники мають збільшитися до 210 ракет на місяць. Про це повідомляє Associated Press.

Зі свого боку портал Defense Express зазначає, що, як передбачалося, ракету "Фламінго" виробляє та сама компанія, яка виробляє далекобійний ударний дрон FP-1.

Також підтвердилися припущення щодо "спорідненості" нової ракети із макетом, який компанія Milanion Group представила на виставці IDEX-2025 у лютому 2025 року.

На представлених зараз фото і відео можна бачити принаймні кілька готових ракет FP-5, які вже встановили на пускові установки, а також декілька виробів, що перебувають на високій стадії завершення виробництва.

Характеристики ракети FP-5:

дальність - 3000 км;

максимальна швидкість - 950 км/год;

крейсерська швидкість - 850-900 км/год;

максимальна злітна вага - 6 т;

вага бойової частини - 1 т;

система наведення - супутникова навігація та інерційна.

Ракета має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Така конструкція дозволяє спростити виробництво. Недоліком ракети може бути тривалий час передстартової підготовки.

Ракета "Фламінго" – останні новини

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував масове виробництво ракети "Фламінго". Він додав, що "Фламінго" є "найуспішнішою" ракетою з тих, які вже має Україна. У той же час, на сьогодні наша країна ще не може застосовувати цю зброю у великій кількості.

За словами колишнього заступника начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко, вже в цьому році може відбутися перше бойове застосування "Фламінго".

