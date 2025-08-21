Президент зазначає, що важливе фінансування цієї ракетної програми.

Вже на початку 2026 року має бути запущено масове виробництво українських ракет "Фламінго". Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як просувається ракетна програма України "Фламінго".

Він зазначив, що вже були успішні випробування цієї ракети. "І поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить 3 тисячі кілометрів і це важливо", - сказав Зеленський. При цьому додав, що до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет, багато говорити на цю тему недоцільно.

"До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво", - сказав президент України.

За його словами, важливий успіх у випробуванні та необхідне фінансування цієї програми.

Українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" має багато важливих переваг, а саме вагу бойової частини у 1000 кг та дальність польоту до 3 тисяч км.

Defense Express пише, що, ймовірно, ракета має просту конструкцію для масового виробництва, однак, як, разом з перевагами вона має і недоліки.

Аналітики нагадали, що злітна вага FP-5 "Фламінго" становить 6 тонн, а розмах крил - 6 метрів. Якщо порівнювати, то в учбово-навчального літака Л-39 "Альбатрос" максимальна злітна вага 4700 кг при розмаху крила 9,5 метра.

