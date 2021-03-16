Сьогодні реальні екологічні проблеми в Україні замовчуються, а держава сконцентрована на постійних перевірках бізнесу, які часто носять політичний або економічний характер і не сприяють вирішенню цих проблем.

Реалізація екологічної реформи, яка буде заснована на державно-приватному партнерстві, дозволить розв'язувати реальні екологічні проблеми в Україні, тоді як зараз турбота про екологію з боку держави обмежується постійними перевірками бізнесу, що не сприяють розв'язанню цих проблем.

Як повідомила в коментарі УНІАН, президент громадської організації "Жива планета" Світлана Березіна, для розв'язання екологічних проблем держава повинна співпрацювати з бізнесом, використовуючи збалансовані підходи, які застосовуються в Європейському Союзі, а не кошмарити його постійними перевірками. При цьому, за її словами, бізнес теж повинен бути відповідальним.

«У цій сфері має бути державно-приватне партнерство. Я вважаю найбільш правильним збалансовані методи - метод батога і пряника. З одного боку, у бізнесу, який соціально відповідальний і який орієнтований на поліпшення екологічних аспектів своєї діяльності, повинні бути певні преференції. Таких преференцій може бути багато. Але і бізнес повинен бути відповідальним, а не просто говорити, що ми хороші, а нас кошмарить Державна екологічна інспекція», - сказала Березіна.

Така система дозволила б розв'язувати реальні екологічні проблеми, а не замовчувати їх, як це відбувається зараз.

"Наприклад, в Європі якщо підприємство добровільно впроваджує систему екологічного менеджменту та аудиту – EMAS і з певною періодичністю проходить екологічний аудит, який підтверджує відповідність цій системі, то до нього перевірки не приходять взагалі. У нас EMAS немає. Держава повинна розробити і прийняти таку систему", - зазначила експерт.

"Необхідна реформа. Потрібно збирати робочу групу, залучати бізнес, всі компетентні в цій сфері органи влади. Повинна бути розроблена Дорожня карта, куди ми йдемо, до чого ми хочемо прийти. Кілька років тому у нас була прийнята стратегія екологічної політики, але не прийнятий Національний план дій. Є декларативний документ, під який немає дорожньої карти. Красиві цілі, які сьогодні не реалізуються", - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок повідомила, що постійні перевірки бізнесу в Україні під прикриттям турботи про екологію часто носять політичний або економічний характер, що перешкоджає вирішенню реальних проблем і дискредитують сам рух з охорони навколишнього середовища.

Вона зазначила, що в першу чергу держава повинна створити прозорі і рівні правила гри для всіх. За її словами, керівництво країни має розробити комплексну програму з охорони навколишнього середовища, яка буде підкріплена реальними механізмами реалізації та відповідальністю за її невиконання.

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Автор: УНІАН