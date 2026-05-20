Перша країна у світі перейшла на чотириденний робочий тиждень: результат здивував

Темпи зростання Ісландії у 2025 році перевищили показники значно більших економік.

Ісландія увійшла в історію як перша країна у світі, що фактично перейшла на чотириденний робочий тиждень на національному рівні. Водночас країна спростувала один із головних міфів сучасного ринку праці, що скорочення робочого часу шкодить економіці.

Як пише видання HotNews, згідно з офіційними даними, економіка Ісландії не лише не зазнала спаду, а й у 2025 році зросла на 1,3%. У 2026 році очікується прискорення зростання до 3%, тоді як рівень безробіття залишається одним із найнижчих у Європі.

За даними Eurostat, темпи зростання Ісландії у 2025 році перевищили показники значно більших економік, зокрема Німеччина, Швейцарія, Норвегія, Франція та Італія.

Запровадженню нової моделі передували масштабні дослідження британського аналітичного центру Autonomy та ісландської організації Alda. Дослідники дійшли висновку, що після скорочення робочого тижня:

рівень стресу та професійного вигорання помітно знизився;

працівники повідомили про покращення психічного та фізичного здоров’я;

люди отримали більше часу для сім’ї, відпочинку й особистого життя;

продуктивність праці зросла, оскільки співробітники стали більш відпочилими та зосередженими.

Найбільший експеримент у світі

Перехід до нової системи розпочався з двох масштабних пілотних програм у 2015–2019 роках, які організували влада Рейкʼявіку та уряд Ісландії. У тестуванні взяли участь понад 2500 працівників – приблизно 1% населення країни. Експеримент охопив не лише офісних працівників, а й дитсадки, школи, лікарні, соціальні служби, поліцію та інші державні структури.

Базова модель передбачала скорочення робочого тижня з 40 до 35–36 годин без зменшення зарплати. Для цього компанії та держустанови оптимізували робочі процеси, скоротили кількість нарад і відмовилися від зайвих завдань.

Досвід Ісландії показав, що ефективність роботи залежить не від кількості відпрацьованих годин, а від концентрації та організації праці.

У матеріалі зазначається, що успіх ісландської моделі збігається зі зміною підходів до роботи серед покоління Z. Молоді працівники дедалі частіше відмовляються від культури постійних перепрацювань і вимагають більш гнучких умов праці.

"Для покоління Z робота більше не головна мета життя, а лише один з його елементів, який має поєднуватися з особистим добробутом та ментальним здоров’ям", - ідеться у матеріалі.

Зазначається, що успіх Ісландії вже вплинув на ринок праці в інших державах. Профспілки та уряди використовують результати експерименту для просування схожих ініціатив у Великій Британії, Іспанії, Новій Зеландії та інших країнах.

