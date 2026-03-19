Вперше за понад 10 років російський алюмінієвий гігант Дерипаски став збитковим

Підприємець Олег Дерипаска є одним із найбагатших людей РФ.

Російський алюмінієвий гігант "Русал" вперше з 2014 року зафіксував чистий річний збиток. За підсумками 2025 року компанія втратила 455 мільйонів доларів, повідомляє The Moscow Times з посиланням на звітність компанії.

Хоча виручка "Русалу" зросла на 17% – до 14,1 млрд дол. – виробництво алюмінію на його заводах скоротилося на 1,9%. Це сталося після того, як компанія оголосила про "оптимізацію потужностей", посилаючись на несприятливу економічну кон’юнктуру.

"У 2025 році світова економіка демонструвала помірні темпи зростання на тлі збереження геополітичної невизначеності, тоді як у Росії динаміку ділової активності визначала грошово-кредитна політика та високий курс рубля", – зазначають в "Русалі".

Повідомляється, що за рік він зазнав понад 400 млн дол. курсових збитків через зміцнення рубля, хоча й без них завершив би рік у мінусі.

Зростання цін на алюміній наприкінці 2025 року не мало суттєвого впливу на фінансові результати компанії. Позначився різкий ріст витрат: на обслуговування боргу – на 71%, а на виробництво алюмінію – на 12%.

Свою роль зіграли і санкції. Нагадаємо, минулого року заборону на російський алюміній запровадив Європейський Союз, який, втім, дозволив закупівлі у "Русалу" за квотою 220 тисяч тонн на рік. Внаслідок цього частка європейського ринку в продажах компанії впала з 21% до 14%, а понад третину всього алюмінію "Русал" експортував до Китаю.

Чистий борг компанії за рік збільшився на 25% і сягнув 8,1 млрд дол., а вільний грошовий потік (різниця між надходженнями на рахунки та відтоком) залишився у глибокому мінусі – мінус 400 млн дол. проти мінус 1,2 млрд дол. роком раніше.

Довідка УНІАН. Об’єднана компанія "Русал" (Російський алюміній, UC Rusal) – це російська компанія, яку заснували у 2000 році. Засновником виступив підприємець Олег Дерипаска, якого називали "улюбленим олігархом Путіна".

З 2022 року Дерипаска перебуває під санкціями ЄС, Великобританії та інших країн, через вторгнення Росії в Україну. За даними The Moscow Times, компанія "Русал" об’єднує 12 заводів і є найбільшим виробником алюмінію у світі поза межами Китаю.

