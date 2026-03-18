Стався обвал перевезень: 'Російська залізниця' звільнить тисячі працівників

Компанія "Російська залізниця" (РЖД) у 2026 році планує скоротити центральний апарат на 15%. Про це у інтерв’ю "Інтерфаксу" повідомив керівник компанії Олег Бєлозеров.

"Ми провели аналіз структури та функцій і, відповідно, скоротимо кількість штатних одиниць. Це насамперед адміністративно-управлінський апарат, включаючи керівництво наших філій. Скоротимо приблизно 6 тисяч осіб", – цитує агенція Бєлозерова.

Він зазначив, що фінансовий результат програми підвищення продуктивності праці у 2019–2025 роках оцінюється майже в 300 млрд рублів (3,58 млрд доларів), а у 2026 році він запланований на рівні 74 млрд рублів (884 млн доларів).

"Це й трансформація організаційної структури, її оптимізація", – пояснив російський управлінець.

Про плани РЖД скоротити апарат управління та обмежити найм нових співробітників стало відомо восени 2025 року. Тоді в компанії заявили, що це необхідно для підвищення ефективності "в умовах зменшення обсягів роботи та складної економічної ситуації".

За даними The Moscow Times, рішення було прийнято на тлі різкого погіршення фінансового становища РЖД – вперше з 2020 року перевізник отримав чистий збиток, втративши 4,4 млрд рублів (52,5 млн доларів) проти прибутку 44 млрд рублів (близько 525,7 млн доларів) роком раніше. Загальний борг РЖД наблизився до 50 млрд доларів, а процентні витрати лише за дев'ять місяців 2025 року зросли вдвічі.

Ситуацію погіршив різкий обвал обсягів вантажоперевезень, яке триває з початку війни в Україні: за підсумками 2025 року обсяги скоротилися до 1,1 млрд тонн – мінімуму з 2009 року.

Фінансові труднощі змусили РЖД скоротити інвестиційну програму на 2026 рік одразу на чверть, розпочати розпродаж активів, а також відправити частину співробітників у неоплачувані відпустки. Серед об’єктів, виставлених на торги – Ризький вокзал, депо "Ліхобори" в районі Коптево, філія в Москві та хмарочос Moscow Towers у діловому центрі "Москва-Сіті".

Спроби РЖД отримати пряму підтримку з бюджету не дали очікуваних результатів: замість 200 млрд рублів (2,44 млрд доларів), про які просили в уряду, компанії виділили лише 65 млрд (793,5 млн доларів). Натомість російська влада затвердила пакет заходів, що включає реструктуризацію боргу та розпродаж активів. Одночасно було проведено позапланове підвищення вантажних тарифів на 1% з березня 2026 року.

Різке підвищення світових цін на нафту, які з початку конфлікту на Близькому Сході зросли на 40%, наразі не здатне підтримати російську економіку. За оцінками Reuters, надходження до федерального бюджету РФ від податків на нафту й газ у березні можуть зменшитися на 52% – до 520 млрд рублів (близько 6,4 млрд доларів) у порівнянні з березнем 2025 року.

Це пояснюється тим, що доходи бюджету обчислюються із затримкою – на підставі показників за попередній місяць. Тож наразі Кремль отримує надходження, сформовані за старими цінами.

На думку західних фахівців, економіка РФ може наблизитися до "точки неповернення" упродовж цього року через надмірний перекос на користь воєнного виробництва за рахунок цивільного сектору.

