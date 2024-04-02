У Киргизстані та Казахстані більше не працюватимуть з картами "Мир".

Картки російської платіжної системи "Мир" більше не обслуговуватимуть у Киргизстані. Нові правила набудуть чинності з 5 квітня.

Видання "Коммерсантъ" пише, що рішення влада країни ухвалила через санкції США щодо Національної системи платіжних карт (НСПК) - оператора платіжної системи "Мир".

Водночас у Національній платіжній системі Киргизстану повідомили, що "Елкарт" припинить обслуговування російських карт "Мир" з метою "мінімізації ризику вторинних санкцій" проти киргизької платіжної системи.

Відео дня

Таким чином, власники карток "Мир" у Киргизстані не зможуть зняти готівку в банкоматах, переказати кошти, провести інтернет-платежі та оплатити покупки через POS-термінали.

Крім того, казахстанський Halyk Bank Bank перестав обслуговувати картки "Мир" з кінця лютого.

"Остання зміна була 27 лютого, карти "Мир" більше не обслуговуються", - пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

При цьому зазначено, що обмеження торкнулися банкоматів і POS-терміналів. Причин такого рішення не вказано.

Варто зазначити, що Halyk Bank - один з найбільших банків Казахстану.

Платіжна система "Мир" - останні новини

У 2022 році - після повномасштабного вторгнення Росії в Україну - в Узбекистані заявили, що поставили хрест на російських банківських картах "Мир" через супутні ризики.

З вересня 2023 року працювати з картами "Мир" припинили турецький банк Türkiye İş Bankası і один з найбільших банків Таджикистану Dushanbe City Bank.

А з 30 березня 2024 року від карт платіжної системи "Мир" відмовилися і у Вірменії.

Вас також можуть зацікавити новини: