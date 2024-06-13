Зазначається, що не працюють такі системи переказів, як Astrasend, Юністрім, Contact, Золота корона, Сбербанк-онлайн.

Кілька банків Киргизстану відмовилися від грошових переказів із Російською Федерацією. Причиною такого несподіваного рішення стали нові санкції США.

Видання The Moscow times пише, що РСК-банк, який посідає одну з лідируючих позицій у країні, повідомив, що у них тепер не працюють такі системи переказів, як Astrasend, Юністрім, Contact, Золота корона, Сбербанк-онлайн.

Крім того, з цими самими системами зупинив роботу і банк "Компаньйон", а одна з найпопулярніших фінустанов Мбанк запровадила обмеження на роботу з рублями.

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"У зв'язку з волатильністю курсу та можливими різкими коливаннями валютного ринку запроваджено тимчасове обмеження за рубльовими рахунками та картками (поповнення, перекази, конвертації)", - йдеться в повідомленні.

Також ще п'ять банків у Киргизстані повідомили про введення обмежень на операції "доларовий рахунок - конвертація рубль/долар".

Санкції проти Мосбіржі - головні новини

12 червня США оголосили про нові санкції проти Російської Федерації. Цього разу під "каток" потрапили фізичні та юридичні особи в РФ і третіх країнах, які допомагають підтримувати війну проти України.

Обмеження ввели і щодо Московської біржі, тим самим заблокувавши її можливість проводити торги доларом і євро. У зв'язку з цим Мосбіржа оголосила про припинення з 13 червня торгів доларами і євро.

13 червня курс купівлі долара зріс до 100 рублів у московських обмінниках.

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