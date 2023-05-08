Також Ліхтенштейн планує приймати депозити в біткоїнах з негайним обміном на національну валюту.

У Ліхтенштейні планують дозволити оплачувати біткоїнами деякі державні послуги.

Як повідомляє Reuters, про це в інтерв'ю одному з німецьких видань заявив прем'єр-міністр країни Даніель Ріш, не уточнивши при цьому конкретних строків даного нововведення.

Ріш також заявив, що країна планує приймати депозити в біткоїнах, з негайним обміном їх на національну валюту Ліхтенштейну, швейцарський франк.

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За його словами, значних ризикованих операцій з державним бюджетом не планується, проте можливі інвестиції державних резервів у біткоїн в майбутньому.

"Криптовалюти, такі як біткоїни, як і раніше, занадто ризиковані. Але ця оцінка, звичайно, може змінитися", - сказав прем'єр Ліхтенштейну.

Ринок криптовалют - останні новини

Останнім часом біткоїн стає все дорожчим. Так, якщо на початку року він коштував 16,5 тис. доларів, то в середині квітня - 30,97 тис. доларів. На сьогодні, згідно з даними Coinmarketcap, біткоїн трохи просів - до 27,9 тис. доларів.

Криптовалюти також стають все популярнішими. Зокрема, Twitter надав можливість користувачам заохочувати улюблених блогерів, у тому числі й у біткоїнах.

Водночас Міжнародний валютний фонд виступає проти визнання криптовалют платіжним засобом, побоюючись, що широке впровадження криптоактивів може негативно вплинути на монетарну політику.

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