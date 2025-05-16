Минулого року в судах побільшало кримінальних та цивільних справ.

У 2024 році українці найчастіше судилися через заборгованість за житлово-комунальні послуги, повідомляє портал Опендатабот.

Торік аналітики нарахували 298 тисяч справ, що стосуються боргів за комуналку - це 28% від усіх цивільних справ. До "призової" трійки також увійшли справи про позики та кредити - 126 тисяч або 12%, а також розлучення - 120 тисяч або 11,5%.

Цивільні справи стали найпопулярнішими у суддів у 2024 році. Їх побільшало на 7% - до 1 мільйона проти 982 тисяч у 2023 році. Серед розглянутих судами справ 33% або понад 1 мільйон стосувались адміністративних правопорушень, а ще 17% - кримінальних.

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Аналітики також констатують суттєве зростання кількості кримінальних справ - у 1,6 раза. Якщо раніше їх було 332 тисяч, то тепер - 528 тисяч.

Натомість, у господарських та адміністративних судах справ поменшало на 14% та 11% відповідно. Справ з адміністративних правопорушень стало на 5% менше.

Адміністративні суди минулого року найчастіше отримували пенсійні позови. Найбільше звернень було від звільнених з публічної служби з приводу пенсій – 151 тисяча або 33,7%. До трійки лідерів також увійшло пенсійне страхування, зокрема "чорнобильців".

Загалом у 2024 році українські суди розглянули 3,1 мільйона справ, що на 0,3% більше порівняно з попереднім роком.

Борги за комунальні послуги

Як розповів в коментарі УНІАН Владислав Мартинчук, у деяких регіонах є особливості щодо нарахування та сплати комуналки під час воєнного стану.

Наприкінці 2023 року Кабмін запровадив нові правила щодо сплати комунальних послуг під час війни. На території, де ведуться бойові дії, розповсюджуються деякі пільги. Наприклад, немає штрафних санкцій за несплату комунальних послуг, тобто не нараховується пеня. Також жителям зони бойових дій не можуть відключити комунальні послуги, навіть якщо за них не сплачують. З таких людей не мають права примусово стягувати плату за борги.

Також юрист пояснив, чи можуть відключити опалення усьому під’їзду за борги однієї квартири.

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