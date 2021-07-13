Компанія має значну заборгованість перед кредиторами, серед яких і російський "Сбербанк".

Господарський суд Донецької області визнав банкрутом кондитерську компанію "АВК", яка належить бізнесменам Володимиру Авраменку та Валерію Кравцю, і розпочав процедуру ліквідації.

Про це свідчить постанова суду від 8 липня.

"Визнати Приватне акціонерне товариство "АВК", м. Маріуполь, Донецька область, банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців", – йдеться в документі.

Згідно з матеріалами справи, суд визнав значну заборгованість "АВК" перед кредиторами, серед яких російський "Сбербанк", "Промінвестбанк", "Райффайзен банк Аваль" та фінансова компанія "Холастис".

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Довідка УНІАН. Кондитерська корпорація "АВК" працює з 1991 року, є лідером українського ринку в сегменті вагових шоколадних цукерок і експортує продукцію в більш ніж 60 країн. До її складу входили 4 кондитерські фабрики, розташовані в Донецьку, Дніпрі, Луганську та Мукачеві. У липні 2014 року корпорація припинила роботу луганської фабрики, а в січні 2015 року - донецької фабрики через бойові дій в регіоні.

В 2018 році "Промінвестбанк" відсудив у "АВК" кондитерську фабрику в Дніпрі, яка нині арештована та виставлена на продаж. Також у 2018 році госпсуд Закарпатської області прийняв рішення про вилучення у "АВК" кондитерської фабрики в Мукачеві за борги перед "Ощадбанком".

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Автор: Ганна Нагорна