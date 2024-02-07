Шмигаль заявив про плани забезпечити відкриту і безбар'єрну торгівлю, яка буде відповідати інтересам як виробників з України, так і з ЄС.

Метою України є інтеграція до внутрішнього ринку Євросоюзу із забезпеченням безбар'єрної торгівлі, яка буде відповідати інтересам як українських, так і європейських виробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками зустрічі з Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

"Наша мета – інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС, ми бачимо, що надто різкі зміни в торговельних потоках можуть викликати непорозуміння, тому наше спільне завдання – забезпечити відкриту і безбар'єрну торгівлю, яка буде відповідати інтересам як виробників з України, так і з ЄС", – сказав прем’єр.

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Він зазначив, що рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію разом із Угодою про асоціацію забезпечить Україні так званий економічний безвіз.

"Ми не лише очікуємо швидкого схвалення цієї ініціативи всіма інституціями ЄС, але і вважаємо важливим закріпити такий – повністю вільний – режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію. Це один з головних напрямків нашої роботи цього року в торговельних відносинах з Європейським Союзом", – сказав глава уряду.

Також він додав, що для України вкрай важливо продовжити дію Угоди з ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Шмигаль наголосив, що цього року необхідно остаточно сформувати інструмент для конфіскації та використання заморожених активів РФ на користь України.

"Ми вітаємо зусилля ЄС, які відкривають шлях до використання прибутків від цих заморожених російських активів, а також важливу ініціативу Єврокомісії щодо конфіскації доходів, які були отримані в результаті порушення санкцій ЄС", – сказав він.

За словами прем'єра, використання прибутків від російських активів є лише першим проміжним кроком, і наразі створені юридичні механізми, які дозволять конфісковувати активи, включно із суверенними активами центробанку РФ, та спрямовувати їх на потреби України.

Співпраця ЄС та України

Учора, 6 лютого, віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прибув з візитом до Києва.

Напередодні, 1 лютого, голови держав та урядів країн-членів ЄС ухвалили рішення про створення Українського Фонду у 50 млрд євро для підтримки України наступних чотирьох років.

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