Графіки відключень 18 листопада: коли не буде світла у вівторок

У вівторок, 18 листопада, для побутових споживачів у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Вимикати світло в домівках українців будуть від 1,5 до 4 черг. Також протягом всієї доби для промислових споживачів будуть діяти обмеження потужності.

При цьому в "Укренерго" попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Водночас енергетики наголосили, що, коли електроенергія з’являється за графіком, українцям варто її ощадливо споживати.

Відключення світла в Україні

15 листопада російські дрони типу "Герань" атакували енергообʼєкт у Ніжині, що на Чернігівщині. Внаслідок цього 16 листопада низка населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах була знеструмлена.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що РФ своїми ударами намагається розділити українську енергосистему. На Лівобережжі є дефіцит, але пошкоджені підстанції не можуть передавати потужності з Правобережжя.

