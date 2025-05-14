"Перехідні заходи" почнуть діяти вже з червня, коли закінчиться термін дії спеціальних заходів.

Євросоюз готується застосувати набагато вищі мита на український імпорт. Це рішення вдарить по економіці Києва у вирішальний момент боротьби з російською агресією.

Видання Financial Times пише, що, за словами дипломатів, рішення про різке припинення дії спеціальних торговельних угод, які давали змогу більшості українських товарів безмитно ввозитися в ЄС, було ухвалено після того, як Польща виступила з ініціативою захистити фермерів блоку.

У ЄС уже є угода про вільну торгівлю з Україною, але після вторгнення Москви у 2022 році блок пішов далі й тимчасово призупинив дію решти мит. Термін дії цих заходів закінчується 6 червня, і ЄС планує замінити їх "перехідними заходами", поки обидві сторони працюють над торговельною угодою.

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Однак, за словами дипломатів, ця перехідна пропозиція різко скоротить безмитні квоти на сільськогосподарську продукцію - рятівний круг для фермерів і бюджету України.

"Комісія також розглядає можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори не будуть завершені та застосовані до 6 червня", - зазначив представник Єврокомісії.

Своєю чергою голова торгового комітету Європейського парламенту Бернд Ланге зазначив:

Це справді поганий сигнал для України. Пошук рішення займе щонайменше до жовтня.

За оцінками уряду України, повернення до довоєнних умов торгівлі скоротить доходи країни приблизно на 3,5 млрд євро на рік.

Два дипломати ЄС повідомили, що перехідне рішення Комісії передбачає поділ річної безмитної квоти на 12 місячних, щоб скоротити імпорт на час переговорів.

Найбільшогго впливу зазнають кукурудза, цукор, мед і птиця. Квота на кукурудзу знизиться з 4,7 млн тонн до 650 000 тонн на рік, квота на м'ясо птиці знизиться з 57 110 до 40 000, а на цукор - зі 109 000 до 40 700.

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З моменту моменту моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року діють "автономні торговельні заходи", які скасували мита на українські товари. Рішення ухвалили в ЄС, щоб Київ міг експортувати сільськогосподарські товари сушею через блокаду російськими військами Чорного моря.

При цьому Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина залишилися незадоволені рішенням блоку, бо український імпорт нібито знижував внутрішні ціни та провокував хвилювання серед фермерів.

Комісія застосувала "послаблення", що обмежують імпорт яєць, м'яса птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду, які запроваджуються, якщо рівень імпорту перевищить допустимий поріг. Термін дії цих заходів закінчується на початку червня.

Пізніше Європейська комісія повідомила, що завершується робота над пропозицією щодо майбутніх умов торгівлі між Україною та ЄС.

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