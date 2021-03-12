У США на аукціон буде виставлено старовинну золоту монету вартістю понад $10 мільйонів.
Про це повідомляє ТСН.uа.
Читайте такожЗ України намагалися вивезти культурні цінності на майже 1 мільйон доларів (фото)
Як йдеться в сюжеті, монеті майже 100 років. Всіма збереженими монетами в США володіє держава. Але ця опинилася в приватних руках.
Нинішній власник - дизайнер взуття Стюарт Вайтзман.
Торги відбудуться на початку червня.
Разом з монетою продадуть ще кілька старовинних марок вартістю від 5 до 7 мільйонів доларів.
Старовинні монети в Україні
2 березня 2021 року Служба безпеки України викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей до Євросоюзу. З України намагалися вивезти культурні цінності на майже 1 мільйон доларів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram