Торги відбудуться на початку червня.

У США на аукціон буде виставлено старовинну золоту монету вартістю понад $10 мільйонів.

Про це повідомляє ТСН.uа.

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Як йдеться в сюжеті, монеті майже 100 років. Всіма збереженими монетами в США володіє держава. Але ця опинилася в приватних руках.

Нинішній власник - дизайнер взуття Стюарт Вайтзман.

Торги відбудуться на початку червня.

Разом з монетою продадуть ще кілька старовинних марок вартістю від 5 до 7 мільйонів доларів.

Старовинні монети в Україні

2 березня 2021 року Служба безпеки України викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей до Євросоюзу. З України намагалися вивезти культурні цінності на майже 1 мільйон доларів.

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Автор: Олена Коваленко