Згідно з результатами дослідження, через 10 років роботодавці будуть віддавати перевагу співробітникам, які досконало володіють технологіями.

Багатьом українцям протягом найближчих 10 років доведеться купувати нову спеціальність, оскільки функціонал нинішніх фахівців або буде виконувати техніка, або він втратить свою актуальність і спеціальність зникне за непотрібністю.

Про це йдеться в дослідженні "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" на платформі Career Hub.

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Згідно з результатами дослідження, через 10 років роботодавці будуть віддавати перевагу співробітникам, які досконало володіють технологіями.

Важливим критеріями стане стресостійкість, висока організованість і мобільність.

Спеціальності, які швидше за все зникнуть до 2030 року:

аудитор;

секретар;

рієлтор;

водій;

спортивний коментатор;

агроном;

вантажник;

різнороб;

бухгалтер;

економіст;

юридичний консультант;

пакувальник.

Спеціальності, які будуть популярні до 2030 року:

куратор особистої пам'яті;

менеджер подорожей у віртуальній реальності;

контролер магістралей;

радник з цифрових валют;

хірург для збільшення пам'яті;

космічний пілот;

менеджер з етичних питань;

консультант цифрової реабілітації;

компаньйон для пенсіонерів;

дизайнер сміття.

Ситуація із зарплатами в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Кабінет міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.

У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.

Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (ФССУ) для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.

28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.

За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.

Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше-1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Олена Коваленко