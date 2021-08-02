Багатьом українцям протягом найближчих 10 років доведеться купувати нову спеціальність, оскільки функціонал нинішніх фахівців або буде виконувати техніка, або він втратить свою актуальність і спеціальність зникне за непотрібністю.
Про це йдеться в дослідженні "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" на платформі Career Hub.
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Згідно з результатами дослідження, через 10 років роботодавці будуть віддавати перевагу співробітникам, які досконало володіють технологіями.
Важливим критеріями стане стресостійкість, висока організованість і мобільність.
Спеціальності, які швидше за все зникнуть до 2030 року:
- аудитор;
- секретар;
- рієлтор;
- водій;
- спортивний коментатор;
- агроном;
- вантажник;
- різнороб;
- бухгалтер;
- економіст;
- юридичний консультант;
- пакувальник.
Спеціальності, які будуть популярні до 2030 року:
- куратор особистої пам'яті;
- менеджер подорожей у віртуальній реальності;
- контролер магістралей;
- радник з цифрових валют;
- хірург для збільшення пам'яті;
- космічний пілот;
- менеджер з етичних питань;
- консультант цифрової реабілітації;
- компаньйон для пенсіонерів;
- дизайнер сміття.
Ситуація із зарплатами в Україні
- Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.
- Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.
- Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.
- 20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.
- Кабінет міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.
- Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.
- У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.
- Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.
- Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.
- 28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (ФССУ) для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.
- 28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.
- За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.
- Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше-1 трлн. 67 млрд грн.