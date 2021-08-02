Важливим критерієм стане стресостійкість, висока організованість і мобільність / фото ua.depositphotos.com

Багатьом українцям протягом найближчих 10 років доведеться купувати нову спеціальність, оскільки функціонал нинішніх фахівців або буде виконувати техніка, або він втратить свою актуальність і спеціальність зникне за непотрібністю.

 Про це йдеться в дослідженні "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" на платформі Career Hub.

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Згідно з результатами дослідження, через 10 років роботодавці будуть віддавати перевагу співробітникам, які досконало володіють технологіями.

Важливим критеріями стане стресостійкість, висока організованість і мобільність.

Скриншот careerhub

Спеціальності, які швидше за все зникнуть до 2030 року:

  • аудитор;
  • секретар;
  • рієлтор;
  • водій;
  • спортивний коментатор;
  • агроном;
  • вантажник;
  • різнороб;
  • бухгалтер;
  • економіст;
  • юридичний консультант;
  • пакувальник.
Скриншот careerhub

Спеціальності, які будуть популярні до 2030 року:

  • куратор особистої пам'яті;
  • менеджер подорожей у віртуальній реальності;
  • контролер магістралей;
  • радник з цифрових валют;
  • хірург для збільшення пам'яті;
  • космічний пілот;
  • менеджер з етичних питань;
  • консультант цифрової реабілітації;
  • компаньйон для пенсіонерів;
  • дизайнер сміття.
Скриншот careerhub

Ситуація із зарплатами в Україні

  • Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.
  • Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.
  • Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.
  • 20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.
  • Кабінет міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.
  • Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.
  • У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.
  • Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.
  • Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.
  • 28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (ФССУ) для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.
  • 28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.
  • За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.
  • Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше-1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Олена Коваленко