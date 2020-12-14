Дорожню карту вже презентували прем'єр-міністру і секретарю РНБО.

Новий генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв на сьогоднішній прес-конференції повідомив про готовність дорожньої карти реформування концерну.

«На сьогоднішній день дорожня карта вже розроблена, я мав честь її презентувати на нараді під керівництвом секретаря РНБО, дорожню карту ми обговорювали також на нараді під керівництвом прем'єр-міністра. Тобто ми рухаємося спільною командою", - сказав він.

"Укроборонпром»

Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

Кадрові перестановки

3 грудня президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром". Гусєв обіймав посаду голови Херсонської обладміністрації з 13 липня 2019 року, а 2 грудня 2020 року Кабінет міністрів погодив його звільнення у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Після призначення Гусєв заявив, що у 2021 році Державний концерн припинить своє існування, а на його місці з'являться холдингові компанії.

6 жовтня президент звільнив Айвараса Абромавічуса з посади голови державного концерну "Укроборонпром" і призначив тимчасовим керівником концерну Ігоря Фоменка.

У серпні віце-прем'єр-міністр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський анонсував трансформацію держконцерну "Укроборонпром" і зміну його менеджменту.

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Автор: Дмитро Шварц