Наймасштабніша атака: 'Укрпошта' випускає марку культової спецоперації СБУ (фото)

Цей випуск започатковує серію "Марки Незалежності", що щороку до 24 серпня фіксуватиме найвизначніші для країни події.

Державна "Укрпошта" випускає до Дня Незалежності України марку славетної спецоперації СБУ "Павутина". Про це повідомляє пресслужба поштового оператора у своєму Telegram-каналі.

"До 34-річчя Незалежності України "Укрпошта" й Служба безпеки України об’єдналися, щоб закарбувати чи не наймасштабнішу атаку у ворожому тилу", - ідеться в повідомленні.

В "Укрпошті" відмічають, що цей випуск започатковує серію "Марки Незалежності", що щороку до 24 серпня фіксуватиме найвизначніші для країни події. Зазначається, що тираж марки становить 300 тисяч. Вартість 120 гривень. Придбати новинку можна вже на сайті, у відділеннях та філателістичних крамницях.

Нагадаємо, що Україна в межах спецоперації "Павутина" таємно переправила сотні дронів глибоко за лінію фронту Російської Федерації, перевозячи безпілотники в дерев'яних конструкціях, що були встановлені на вантажівках. Першого червня вантажівки прибули на чотири авіабази, звідки запустили дрони для знищення стратегічних бомбардувальників та літаків раннього попередження й управління.

За словами українських офіційних осіб, ця атака вразила близько третини стратегічних бомбардувальників Росії та завдала збитків на суму близько 7 млрд доларів.

20 серпня через небезпеку для життя людей "Укрпошта" закрила свої відділення в місті Костянтинівка в Донецькій області. Відділення "Укрпошти" в Дружківці й Олексієво-Дружківці, що за 5–7 км від Костянтинівки, продовжують працювати.

25 червня "Укрпошта" підписала конфіденційну угоду з Поштою США стосовно доставки посилок між країнами, що має скоротити терміни доставки до Штатів. Тоді повідомлялося, що компанія планувала зменшити терміни із 8-10 днів до 6-8 днів доставки. При цьому ціни не зміняться.

